INCENDI A ROMA/ Ultime notizie: gesto di folli o c'è una regia ben precisa? Codacons, taglia sui piromani

Potrebbe essere stato Fabrizio Grimaldi l'autore della raffica di incendi che ha devastato nelle ultime due settimane la pineta di Castel Fusano, il polmone verde di Roma. L'idraulico 22enne è stato arrestato due giorni fa mentre provava ad appiccare l'ennesimo rogo. Residente a Busto Arsizio, ha preso in affitto una casa a Ostia tra fine giugno e inizio luglio: una tempistica singolare per gli investigatori, visto che coincide con il divampare degli incendi più gravi. Potrebbe aver agito per conto di terzi o insieme ad altre persone. Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e la pm Valentina Margio hanno chiesto alla forestale di Ostia l'elenco degli incendi più consistenti, per i quali si ipotizza una matrice dolosa, per inserirli nel fascicolo in cui Fabrizio Grimaldi risulta arrestato, in attesa di convalida, per tentato incendio boschivo. Il 22enne non ha provato a giustificarsi e a difendersi, forse per carpire altre persone coinvolte. Potrebbero essere quelle che sono state viste fuggire due giorni fa tra gli arbusti. Potrebbe essere stato ingaggiato per accendere il fuoco: c'è una regia ben precisa dietro gli incendi? Il rogo di due giorni fa è stato devastante: è stato scatenato da quattro inneschi disposti a quadrilatero in punti lontani, ma posizionati strategicamente in modo che fosse alimentato dal vento. Ora dunque è caccia aperta ai suoi complici.

Non si arresta l'emergenza incendi in tutta Italia. Il Codacons ha lanciato una proposta a Comuni e Regioni per fronteggiare la devastazione provocata ogni anno dai roghi, in particolare in estate: introdurre una taglia da 50mila euro contro i piromani. Il segretario nazionale dell'associazione, Francesco Tanasi, ha invocato una collaborazione tra cittadini e istituzioni, «affinché i colpevoli possano interrompere queste azioni di disastro ambientale». L'aiuto dei cittadini, dunque, potrebbe facilitare il lavoro di chi è invece impegnato nello spegnimento degli incendi. «Sembra superfluo ricordare che i responsabili devono essere puniti con severità e bisogna far di tutto per porre un argine al fenomeno», ha aggiunto il segretario nazionale del Codacons. Con l'emergenza incendi si è aperta anche quella relativa al patrimonio boschivo italiano, che si sta assottigliando sempre di più a causa degli incendi dolosi.

