INCIDENTE STRADALE/ A12, schianto prima dello svincolo per Pisa: grave motociclista (oggi 19 luglio 2017)

Un centauro rimasto coinvolto in un incidente stradale oggi, mercoledì 19 luglio 2017, è in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto alle 7.30 circa di stamattina sulla corsia sud dell'A12. Il motociclista, poco prima dello svincolo di Pisa Nord, viaggiava in direzione della città della Torre pendente provenendo da Viareggio. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente: sono in corso accertamenti. Quando è arrivato l'allarme, la centrale operativa del 118 ha mandato sul posto un'ambulanza e un'auto medica, ma il ferito è apparso subito in condizioni gravi. Sebbene sia rimasto sempre cosciente ma in stato di forte choc, il centauro ha riportato gravi ferite. Quindi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, mentre gli agenti della polizia stradale di Viareggio sono rimasti sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso.

INCIDENTE STRADALE: ULTIME NOTIZIE, OGGI 19 LUGLIO 2017

ARNASCO, CAMION PRECIPITA PER SEI METRI: MUORE 33ENNE

Un uomo di 33 anni ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale avvenuto ad Arnasco. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 22.30 di ieri sulla strada che collega il paese a Cenesi. Stando alle prime ricostruzioni, Liviu Ciocate avrebbe perso il controllo del mezzo pesante che stava guidando, finendo fuori strada. Il camion però è precipitato in un fossato per circa sei metri: nell'impatto l'uomo, di origini rumene, è stato sbalzato fuori dal mezzo. L'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga sono intervenute immediatamente sul posto, ma non c'è stato nulla da fare per l'uomo: era già deceduto all'arrivo dei sanitari. Ora restano da chiarire le cause dell'incidente stradale, a partire dalle ragioni per le quali Liviu Ciocate ha perso il controllo del camion. Forse per una distrazione, un colpo di sonno o un'animale che ha attraversato la strada? Le esatte dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti.

