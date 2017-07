NEONATO UCCISO DA UN BACIO/ Ha preso la meningite da un herpes, la mamma: "non fate baciare i vostri figli!"

Mariana con la mamma prima di ammalarsi, foto da Facebook

"Ha smesso di soffrire e adesso è con il Signore. Nei suoi 18 giorni di vita ha avuto un enorme impatto sul mondo e speriamo che la sua storia possa salvare la vita di tanti neonati". Con queste dolorose parole Nicole Sifrit ha annunciato sulla sua pagina facebook la morte della figlioletta di soli 18 giorni di vita, morta dopo una inutile battaglia contro la meningite di tipo HSV1. La cosa terribile è che i dottori sono quasi del tutto convinti che tale virus sia stato passato alla neonata tramite il bacio di un parente o un amico che era andata a trovarla dopo la nascita. E' successo negli Stati Uniti, dove Mariana era nata lo scorso primo luglio; i genitori, Nicole e Shane Sifrit, si sono sposati una settimana dopo la nascita e proprio in quello stesso giorno hanno capito che la figlia aveva qualcosa che non andava.

Aveva smesso di mangiare e non rispondeva più alle sollecitazioni. Hanno lasciato la festa di nozze e sono corsi in ospedale dove hanno ricevuto la notizia devastante che la figlia era stata colpita dal virus della meningite. Un virus che le era stato trasmesso da qualcuno che aveva un herpes contenente il virus senza saperlo. Secondo i medici, per colpa di un bacio. Ma non dei genitori che sottopostosi a un test erano risultati entrambi negativi al virus. Da questa terribile disavventura, la mamma ha lanciato un messaggio pubblico: "Non lasciate che nessuno baci i vostri figli appena nati, teneteli isolati e non fateli toccare da chiunque". Nonostante numerose trasfusioni di sangue la situazione della piccola è deteriorata sempre più velocemente. Pregate per lei, ha chiesto la coppia, fino a quando Nicole ha dovuto scrivere che "Mariana si è guadagnata le sue ali da angelo".

Meningite ed encefalite possono essere causate da batteri, funghi o altri tipi di germi. Ma spesso da virus di varia natura, l'encefalite è causata dal virus dell'herpes tipo 1 herpes simplex (HSV1), il virus che provoca l'herpes labiale.

© Riproduzione Riservata.