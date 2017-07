SCIOPERO MEZZI 20 LUGLIO 2017/ Ultime notizie, revocato a Milano, a Roma c'è: orari Atac e Cotral

Sciopero dei mezzi pubblici verso la revoca (foto LaPresse)

Giovedì 20 luglio era previsto uno sciopero dei mezzi pubblici in tutte le principali città italiane, alle stregua di quello che ha paralizzato molte grandi città, in particolare Roma, lo scorso 6 luglio. Proprio la tensione scaturita dalla decisione di riproporre a sole due settimane di distanza un nuovo sciopero ha portato il Ministero dei Trasporti a chiedere un incontro con i Sindacati, che ha portato alla cancellazione dell’agitazione a Milano e a Napoli e la riduzione massiccia in altre località. Questo per cercare una mediazione che non porti sempre alla proclamazione dello sciopero, le cui conseguenze si scaricano sempre, invariabilmente, sui cittadini fruitori dei mezzi pubblici. Non è da escludere che gli scioperi rimasti in cartellone possano essere annullati definitivamente nella giornata di lunedì, al momento la situazione vedrà i mezzi pubblici di nuovo fermi nella mattinata di giovedì soprattutto nella Capitale.

SCIOPERO MEZZI 20 LUGLIO 2017: ATAC, ATM E COTRAL, IL RINVIO E GLI ORARI

RIDOTTO A 4 ORE A ROMA, MA ATAC E COTRAL POSSONO PARALIZZARE LA CAPITALE

E’ infatti il fronte romano quello che resta più caldo, dopo i tantissimi disagi fattisi registrare nel corso dello sciopero dello scorso 6 luglio. Viene confermato dal sindacato USB lo sciopero per il prossimo giovedì 20 luglio, che andrà in scena però per sole 4 ore, risparmiando così la fascia pomeridiana e quella serale dopo le 20.00. I mezzi resteranno dunque fermi dalle 8.30 alle 12.30 di giovedì prossimo, una decisione comunque in grado di mandare di nuovo in tilt il sensibilissimo traffico della Capitale. Andrà sicuramente valutata la decisione finale con lo sciopero che potrebbe essere definitivamente revocato nella giornata di mercoledì, soprattutto dopo le rimostranze del Codacons che ha definito assolutamente inaccettabile l’eventualità di un nuovo stop ai mezzi pubblici nella Capitale dopo quanto accaduto due settimane fa. Il dialogo tra le parti sociali è stato caldamente consigliato per non arrivare nuovamente a scaricare responsabilità e disagi interamente sulle spalle dei cittadini.

