TERZA GUERRA MONDIALE/ Dialogo Seul-Corea del Nord: la Cina approva, ma il Giappone…

Una narrazione che parte dalla Guerra tra le Coree (1950-1953) e arriva fino al rischio di terza guerra mondiale in questo 2017: lo scontro tra Corea del Nord e Usa non nasce certo ieri, ma purtroppo “domani” potrebbe sfociare in qualcosa di molto pericoloso. Le varie forze nel Pacifico lo sanno fin troppo bene ma per motivi diversi, Cina e Giappone, fino ad ora non hanno cercato via alternative. Ci ha pensato la Corea del Sud con il neo presidente Moon Jae-in (cattolico e “rivoluzionario” rispetto al recente passato di Seul) a spiazzare tutti chiedendo un incontro diplomatico con il regime dispotico di Kim Jong-un: Trump ufficialmente ancora non è intervenuto, e ha preferito proseguire sulla china delle nuove sanzioni contro Pyongyang (ma potrebbe gradire e molto dietro le quinte); la Cina approva (anche perché non reciterebbe di nuovo il primo ruolo ma quello preferito nelle retrovie); il Giappone invece sbotta e commenta, «Non è tempo di dialogo. E’ tempo di fare pressioni». Lo scontro resta, il mistero è sempre più fitto sul Pacifico e i prossimi mesi sveleranno molto sul futuro di questi tanti (troppi?) protagonisti.

TERZA GUERRA MONDIALE: LA CRISI SUL PACIFICO TRA COREA DEL NORD, USA E CINA

CINA “SPINGE” SEUL PER IL DIALOGO CON KIM

Nelle precedenti settimane lo stesso Trump ha accusato la Cina di non fare abbastanza per fermare la minaccia balistica e nucleare della Corea del Nord, alimentando quel “clima” di terza guerra mondiale che purtroppo spira sul Pacifico. Ieri però, con l’apertura a sorpresa della Corea del Sud verso Pyongyang, la Cina ha trovato il “coraggio” di avanzare un positivo “ok” a Seul per la ritrovata intenzione di provare un asse con Kim Jong-un prima dello scontro totale, vero spauracchio dei prossimi mesi. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, ha affermato alla conferenza stampa che «la Cina spera che la Corea del Nord e la Corea del Sud si impegnano insieme verso l'orientamento dello sviluppo favorevole alla creazione delle condizioni per rompere l'impasse e per riattivare il dialogo e le consultazioni», si legge sul China Radio International. Un dialogo, quello che tra l’altro chiede anche la Mogherini e l’Ue, che finora Kim si è sempre rifiutato di attivare ma che potrebbe rimetterlo minimamente in un’ottica di posizione mondiale non più isolata e attaccata da numerose sanzioni. Ora bisognerà vedere cosa riuscirà a combinare Seul nel nuovo asse diplomatico, con la speranza che Stati Uniti e lo stesso governo di Xi Jinping possano dare una mano concreta, anche se nell’ombra, per condurre al meglio i possibili e presunti trattati di pace.

