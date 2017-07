AUTOSTRADE ESODO 2 LUGLIO/ Viabilità e bollettino traffico: code e doppio incidente su A1-A14 (ultime notizie)

Autostrade Traffico, previsioni esodo 2 luglio (Foto: LaPresse)

AUTOSTRADE, ESODO 2 LUGLIO: DOPPIO INCIDENTE SU A1 E A14 - Le autostrade sono ancora in pieno traffico critico da domenica estiva, anche se l’esodo pare fino ad ora almeno rimandato fino alle prossime ore: sull’A14 Bologna-Ancona segnaliamo nell’ultimo bollettino Autostrade per l’Italia un incidente nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì, presso il km 90 in direzione Bologna. Le code sono interlocutorie e la colonna di veicoli è in media percorrenza con code a tratti per l’intero pezzo di autostrada coinvolta nello schianto (senza feriti per fortuna). Se ci spostiamo poi più a sud, sull’A1 Roma-Napoli, troviamo un altro incidente tra l’allacciamento dell’A2 Napoli-Salerno e lo svincolo per il Centro Direzionale, tutto in direzione Roma con le prime code segnalate dal CCISS pochi minuti fa. (agg. di Niccolò Magnani)

AUTOSTRADE, ESODO 2 LUGLIO: TRAFFICO E CODE SU A7 E A14 - Il “mini-esodo” su autostrade del 2 luglio vedrà alcuni vacanzieri della prima ora di ritorno nelle grandi città dopo la prima tranche di ferie: in queste prime ore della mattinata sono principalmente l’A7 vicino a Genova e l’A14 presso Ancona le aree principalmente sotto intensa viabilità critica. Come riporta il bollettino in tempo reale del traffico sul sito di Autostrade per l’Italia, in direzione Ventimiglia troviamo code nel tratto Genova Pegli e Genova Prà per forte traffico ancora di veicoli verso le vacanze, con code fino a 2-3 km in percorrenza lenta. Stando al nord, sull’A9 segnaliamo colonne di veicoli anche tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per l’attraversamento della dogana. Scendendo a sud, sull’autostrada A14 il tratto fra Loreto e Ancona Sud in entrambe le direzioni è sotto forte coda per il ripristino di un brutto incidente avvenuto presso Loreto in direzione Taranto; la folla dei “curiosi” però sull’altra carreggiata sta causando lo stesso numero di chilometri di coda, ormai in esaurimento nell’ultima mezz’ora. (agg. di Niccolò Magnani)

AUTOSTRADE, ESODO 2 LUGLIO, BOLLETTINO TRAFFICO VACANZE, CODE E TRATTI CHIUSI - Nonostante il pericolo maltempo e quindi un weekend un po' instabile dal punto di vista meteo, le previsioni del traffico preannunciano una situazione critica. Non sono molto diverse da quelle delle ultime settimane: code in uscita dalle città e verso le località lacustri e marine con problemi in direzione inversa verso la sera. Nel weekend la situazione più critica. Possibili rallentamenti e code, come ogni fine settimana, caratterizzeranno le uscite dei caselli delle principali località balneari. In Veneto e Friuli Venezia Giulia, ad esempio, i rallentamenti potrebbero intensificarsi a ridosso del casello di San Donà di Pave, dove al traffico turistico si aggiunge quello per l'outlet di Noventa, visto che è cominciata la stagione dei saldi. Traffico sostenuto è previsto anche in A23 con possibili rallentamenti in corrispondenza del nodo di Palmanova. Il flusso di veicoli sarà sostenuto fin dalle prime ore del mattino con qualche coda in uscita ai caselli in direzione mare per gli spostamenti di breve raggio.

VIABILITA' E BOLLETTINO TRAFFICO VACANZE, CAOS POST VASCO - Autostrade per l'Italia ha pubblicato un bollettino su traffico e viabilità con le previsioni per la giornata di oggi, domenica 2 luglio. Per quanto riguarda le previsioni di chiusura sulla rete, ha segnalato la chiusura al traffico fino alle 14 dell'uscita Modena Nord per chi proviene da Milano e consiglia l'uscita Reggio Emilia. Per chi proviene, invece, da Bologna è consigliata quella di Modena sud. Secondo le previsioni sul traffico nelle autostrade per questo weekend una potenziale situazione critica è a Modena per via del concerto di Vasco Rossi che si è tenuto ieri. Il grande afflusso di fan ha portato alle chiusure degli svincoli corrispondenti dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Coda in uscita a Svincolo Lainate-Arese dalle ore 09:00 alle ore 13:00 provenendo da Milano per traffico intenso. Il calendario tra l'altro prevede in questo weekend il blocco alla circolazione dei mezzi pesanti (di massa superiore alle 7,5 tonnellate) oggi dalle 7 alle 22.

© Riproduzione Riservata.