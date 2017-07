Madonna delle Grazie, oggi la festa in onore della madre di Gesù

MADONNA DELLE GRAZIE: OGGI LA FESTA IN ONORE DI MARIA, MADRE DI GESÙ. IL SIGNIFICATO DI QUESTA RICORRENZA - Si celebra oggi la festa per la Madonna delle Grazie. Questo è uno dei titoli attribuiti a Maria, madre di Gesù Cristo, nel culto liturgico e nella pietà popolare. Come accade ogni 2 luglio, la Chiesa cattolica celebra la ricorrenza dedicata a Maria di Nazareth. Sono due le valenze che si possono dare a questo titolo, a seconda delle interpretazioni. La prima si riferisce a Maria santissima e si ricollega alla maternità di Gesù, quindi la Madonna viene identificata come Madre della Divina Grazia. L'altra, invece, interpreta Maria come Regina di tutte le Grazie. Secondo la teologia cattolica, è capace di intercedere presso Dio per assecondare le necessità di un'umanità alla ricerca dell'eterna salvezza. E questo perché pare che Dio non neghi nulla alla Santissima Vergine. Questa è in particolare la valenza che ha acquisito nel credo popolare. Tantissime persone, infatti, si rivolgono alla Madonna delle Grazie affinché interceda verso Dio per esaudire le richieste di guarigione dei loro cari.

Questo aspetto emerge anche nel XXXIII Canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri. «Donna, se' tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fïate liberamente al dimandar precorre», la preghiera che Dante affida a San Bernardo, rivolta alla Vergine. Questa ricorrenza è particolarmente sentita in Italia e, infatti, sono tante le città che la festeggiano. La Madonna delle Grazie è patrona e protettrice di molte città e a lei sono dedicati numerosi santuari.

