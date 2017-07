SUPREME E LOUIS VUITTON/ Fedez, la nuova linea di abbigliamento e borsoni a lui dedicata

Fedez, foto Instagram

SUPREME E LOUIS VUITTON, L’ANNUNCIO DELLA NOTA MAISON - Cosa accomuna il rapper Fedez a Louis Vuitton e Supreme? In tanti potrebbero rispondere Chiara Ferragni, ma in realtà la risposta risiede in nella nuova linea di borsoni e bomber red and white che il futuro marito della celebre fashion blogger ed influencer ha già sponsorizzato su Instagram. E così, come rivela Il Secolo XIX, seguendo gli insegnamenti della Ferragni - che di moda ed affari ne capisce senza dubbio - anche Fedez ha deciso di tuffarsi nella mischia e di realizzare una serie di borsoni che rientrano nell'esclusiva capsule destinata ad avere successo nella prossima stagione moda. A darne l'annuncio ufficiale è la stessa maison sul proprio sito, nel quale rivela la sua collaborazione con Supreme in occasione della sfilata uomo per la stagione Autunno/Inverno 2017: "Supreme e Louis Vuitton hanno collaborato per la prima volta realizzando una Capsule collection". Supreme, fa sapere la celebre casa di moda, si è installato sulla Lafayette Street nel 1994 diventando oggi tappa obbligata a New York. Il brand che ora si avvale della collaborazione con Vuitton, così come l'intera collezione, si propongono di incarnare lo spirito multiculturale della città.

SUPREME E LOUIS VUITTON, L’ENTUSIASMO DI FEDEZ SMORZATO DAI FAN - Dalla collaborazione con la nota maison ne è nata una Capsule collection esclusiva di prêt-à-porter, accessori e bijoux e che già trova spazio, in queste ore, sul seguitissimo profilo Instagram del rapper Fedez. A caratterizzare la collezione, ci pensa la stampa Monogram sulla quale campeggia il logo Supreme. Non solo borse e borsoni in total red con il marchio bianco in evidenza, ma anche il classico denim giapponese e gli sportivi bomber che ripropongono tutti la medesima texture. Nelle ultime ore, l'attesa per il rapper di Comunista col Rolex è terminata ed ha deciso di voler coinvolgere nella sua nuova passione fashion anche i numerosi follower di Instagram attirandosi già qualche critica. In tanti hanno infatti manifestato un po' di scetticismo di fronte alla linea di abbigliamento e borsoni a lui dedicata, come evidenzia solo uno dei tanti commenti apparsi sul social fotografico: "Ma figurati, mo supreme secondo te da vestiti a Fedez quando é addosso ai migliori musicisti e più influenti personaggi pubblici? Semmai é il contrario, Fedez spende una barcata di soldi per sentirsi come uno di quei personaggi corteggiati dal marchio". Basterà questo ad oscurare l'entusiasmo del giovane Fedez?

Santa Claus ?????? #LVxSupreme Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 1 Lug 2017 alle ore 09:24 PDT

