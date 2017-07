AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A13 (ultime notizie, oggi 20 luglio 2017)

Autostrade Traffico - La Presse

INCIDENTE IN AUTOSTRADA A13, DIECI PERSONE FERITE

Nella giornata di ieri c'è stato un brutto incidente in autostrada con ben dieci feriti sull'A13. Il tutto si è verificato nel padovano anche se le dinamiche dell'incidente vanno ancora chiarite. Villafrancaweek.it sottolinea come sul posto si siano diretti subito i vigili del fuoco e anche il personale sanitario oltre all'elicottero del 118 che si sarebbe mosso per soccorrere e portare nelle strutture adatte le vittime dell'incidente. Non sono stati resi noti i nomi, ma si sa che c'erano tre ragazzi e sette adulti e che tra questi sono due sono in condizioni gravi mentre quattro con ferite serie e due solo lievi. Le immagini che arrivano dal web sono abbastanza forti e sicuramente ci fanno capire come l'incidente sia stato molto violento anche se non si sa ancora cosa sia accaduto di preciso. Nelle prossime ore arriveranno delle novità legate agli infortunati, sperando che ovviamente tutti possano tornare sani e tranquilli a casa dopo questa brutta disavventura.

CANTIERI APERTI DI NOTTE E PROBLEMI DI TRAFFICO

Durante la notte sono numerosi, come sempre, i cantieri stradali che sono stati aperti. Ovviamente c'è il rischio di ritrovarsi a vivere una situazione complicata con diverse persone che magari percorrendo proprio le strade in questione avranno bisogno di indicazioni precise per evitare di ritrovarsi coinvolte ancora in code chilometriche. Per questo è necessario controllare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it che sicuramente fornisce sempre consigli interessanti e situazioni aggiornate in tempo reale. Partiamo dall'A12 Genova-Livorno dove al chilometro 4.2 direzione Rosignano troveremo chiuso il tratto tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est fino alle cinque. Invece fino alle sei saranno chiusi i seguenti tratti: sull'A24 Roma-L'Aquila Teramo al chilometro 7.3 direzione Tangenziale est il tratto tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est; sull'A1 Bologna-Firenze al chilometro 222.7 direzione Milano il tratto tra Aglio chilometro 255 e Rioveggio e sull'A7 Milano-Serravalle-Genova il tratto tra Vignole Borbera e Isola del Cantone.

