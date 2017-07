CHESTER BENNINGTON SI È SUICIDATO/ Linkin Park, è morto il cantante: lascia sei figli e migliaia di fan

Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park si è suicidato

Il leade dei Linkin Park si è suicidato. Bennington aveva sei figli, avuti da due mogli diverse, e parallelamente alla sua attività con i Linkin Park aveva cantato anche con i Dead by Sunrise e con gli Stone Temple Pilots. Era molto amico di Chris Cornell, il cantante degli Audioslave che si è suicidato lo scorso maggio. Infatti, in occasione della sua morte, Bennington aveva pubblicato su Twitter una lettera aperta. Questa la sua lettera: "Ho sognato i Beatles la notte scorsa. Mi sono svegliato con ‘Rocky Raccoon’ nella testa e lo sguardo preoccupato di mia moglie. Mi ha detto che il mio amico era appena morto. Pensieri su di te mi hanno invaso il cervello e ho pianto. Sto ancora piangendo, triste e grato per aver condiviso alcuni momenti molto speciali con te e la tua bella famiglia. Mi hai ispirato in modi che nemmeno puoi immaginare. Il tuo talento era puro e senza rivali. La tua voce era gioia e dolore, rabbia e perdono, amore e crepacuore, tutto insieme. Suppongo che è quello che siamo tutti. E tu mi hai aiutato a capirlo".

CHESTER BENNINGTON DICE ADDIO AI SUOI FAN E AI SEI FIGLI

UNA MORTE CHE LASCIA SGOMENTI

Chester Bennington è morto. Il cantante dei Linkin Park si è suicidato. Una notizia shock per tutti i fan della famosissima band rock che oggi dicono addio al suo noto frontman. Chester si è impiccato a 41 anni in una residenza a Palos Verdes Estates, in California. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, il suo corpo è stato trovato stamani alle 9 ore locali dalla polizia. Il cantante lascia sei figli avuti da due mogli. Una vita difficile per Bennington già negli anni dell'infanzia: nato il 20 marzo 1976 a Phoenix, a 8 anni era già vittima di molestie e aggressioni, retroscena che con dolore il cantante ha svelato alla stampa. A 11 anni Chester ha visto i suoi genitori divorziare, poi da adolescente è diventato dipendente da droga e alcool, dipendenza che lo ha purtroppo accompagnato per tanti anni.

IL CANTANTE DEI LINKIN PARK SI È SUICIDATO

I GRAVI PROBLEMI PERSONALI DI CHESTER BENNINGTON

Da molto tempo soffriva anche di depressione; un dettaglio molto forte è che Chester fosse molto vicino a Chris Cornell, che si è tolto la vita poche settimane fa proprio impiccandosi e che oggi avrebbe compiuto 53 anni. In occasione della morte dell’amico, Benninghton ha scritto sui social: “Mi hai ispirato in modi che nemmeno puoi immaginare. Il tuo talento era puro e senza rivali. La tua voce era gioia e dolore, rabbia e perdono, amore e crepacuore, tutto insieme. Suppongo che è quello che siamo tutti. E tu mi hai aiutato a capirlo». Prima dei Linkin Park, Chester Bennington è stato il cantante anche degli Stone Temple Pilots, dal 2013 al 2015 e nel 2006 è stato inserito alla 46esima posizione di una classifica dei 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi.

© Riproduzione Riservata.