Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 20 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 86/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto non abbandonano i giocatori italiani anche durante le vacanze. Le nuove estrazioni avranno luogo infatti questa sera, giovedì 20 luglio 2017, e verranno distribuiti tanti e ricchi premi. L'ultimo appuntamento con il 10eLotto ha infatti donato agli italiani un primo premio di più di 79 mila euro, destinato ad un giocatore della provincia di Pavia. La fortuna si ferma a Landriano grazie ad un'estrazione frequente e 9 numeri centrati con opzione Oro. Per la seconda vincita più alta ci si sposta verso la provincia di Caserta, a Calvi Risorta, dove un appassionato ha realizzato più di 21 mila euro. Si chiude invece la classifica delle vincite con Atina della provincia di Frosinone, grazie ad una giocata da circa 12 mila euro. Meno fortunati invece i vincitori del Lotto, che si sono dovuti "accontentare" di premi più ridimensionati. La vincita più alta è finita in provincia di Verbania, a Domodossola, grazie ad un bottino di più di 28 mila euro. La vincita è stata possibile grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi, tutti su Genova. 25 mila euro invece per Milano, al terzo posto della classifica, mentre 23.750 euro è stato il premio destinato a Grosseto.

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: estrazioni di oggi, 20 Luglio 2017

La smorfia

Il Lotto ed i numeri vincenti ritornano questa sera per una nuova estrazione: avete già giocato la vostra schedina? Fra mare e castelli di sabbia, la distrazione è all'ordine del giorno e non stupirebbe scoprire che molti appassionati devono ancora registrare la propria combinazione fortunata. Nel dubbio che manchino anche le idee, la nostra Rubrica interpellerà la smorfia napoletana per voi, a caccia di possibili numeri vincenti. La news che analizzeremo oggi ci porta fino in Francia, dove un'associazione di viticoltori ha deciso di affidare alle acque del Mediterraneo 120 bottiglie di vino. Il motivo? Scoprire se l'invecchiamento dovuto al mare possa rendere il vino migliore più buono di quanto non avvenga con la procedura normale. La scelta si associa al ritrovamento di diverse anfore presenti in navi affondate ed in cui il vino contenuto si è rivelato di pregiata qualità. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il mare, 1, il vino, 3, la conservazione, 22, il vecchio, 6, e la qualità, 12. Come Numero Oro scegliamo invece il fondale, 76.

Come lo spendo il jackpot?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot continuano a far sognare gli italiani grazie alla nuova estrazione. Sono molti gli appassionati decisi a conquistare il montepremi, anche se le ultime estrazioni fanno sembrare l'evento sempre più lontano. La tenacia dei giocatori rimane tuttavia alta ed è per questo che si pensa subito alle diverse modalità con cui spendere una cifra così importante. In nostro aiuto accorre come sempre KickStarter, pronto a regalarci il nuovo progetto che vedremo nel dettaglio della nostra Rubrica. Al mondo d'oggi siamo sempre più tecnologici e la necessità di essere reperibili in ogni stante spinge a trovare nuove soluzioni in campo tecnologico. ORII permette di rispondere ad ogni chiamata pervenuta sul nostro smartphone grazie al semplice tocco del nostro orecchio. Il dispositivo è inoltre sensibile al controllo vocale, con cui potremo inviare messaggi ed effettuare telefonate. 27 giorni di tempo per poter riflettere sull'iniziativa e fare la nostra offerta! Il goal? E' già stato superato, preoccupiamoci dei numeri vincenti: stanno arrivando!

Le quote dell'ultimo concorso

Il SuperEnalotto ed il Jackpot ritornano nelle case degli italiani questa sera, grazie al nuovo concorso. Il montepremi può contare su un bottino che fa davvero gola a molti e pari a 72,7 milioni di euro: ci sarà un vincitore? In attesa di scoprirlo, rivediamo la classifica vincite della precedente estrazione. L'assenza della sestina si è unita a quella di altre quote maggiori, dato che non sono mancati all'appello solo 5+1 ed il 5+. Registrano un turno mancato anche il 4 ed il 4+, concedendo la vincita più alta al 3+. I vincitori sono stati 69 ed hanno potuto riscuotere 3.263 euro, mentre il 4 ha premiato 404 giocatori con 556,02 euro a testa. 17.361 gli appassionati che con il 3 hanno conquistato invece 32,63 euro cadauno, mentre i 5,83 euro previsti per il premio del 2 sono stati regalati a 282.014 vincitori. Per le quote fisse, il 2+ ed i suoi 100 euro hanno visto come vincitori 1.232 italiani, mentre 8.791 sono stati i biglietti vincenti che hanno registrato i 10 euro dell'1+. Come sempre, si chiude con lo 0+ da 5 euro: gli appassionati a tagliare il traguardo sono stati 19.937.

© Riproduzione Riservata.