METEO/ L'anticiclone Caronte manda alle stelle le temperature, temporali al nord (oggi, 20 luglio 2017)

L'ANTICICLONE CARONTE FA AUMENTARE ANCORA LE TEMPERATURE

L'estate è entrata nel suo vivo e le temperature salgono ancora per la presenza dell'anticiclone Caronte, protagonista assoluto. Questo porterà a situazioni di umidità anche importanti che renderanno l'aria rovente. La situazione poi è data in costante aumento fino a venerdì con le temperature che arriveranno a sfiorare i quaranta gradi. Saranno fino a trentasette al nord, trentadue al centro e trentasei al sud. Nel weekend invece queste potrebbero arrivare addirittura a quaranta per esempio a Siracusa. Anche in Puglia la situazione sarà rovente nel fine settimana con cielo caldo e sicuramente una bella giornata da poter passare anche al mare. Attenzione però a quanto accadrà al nord con la pioggia che sarà presente soprattutto sull'estremo settentrione con situazioni anche di temporali sparsi su diverse regioni. Non ci dovrebbero essere situazioni comunque di allerta in merito.

TEMPORALI SUL NORD-OVEST

Le previsioni del tempo ci parlano per oggi, giovedì 20 luglio 2017, di una giornata piuttosto serena un po' ovunque. Le uniche eccezioni sono da registrarsi sul nord-ovest del paese con forti temporali già dalla prima mattina su Valle d'Aosta e Piemonte oltre a precipitazioni sull'alta Lombardia. Nel pomeriggio la situazione si estenderà andando a prendere tutta la parte occidentale del Piemonte, fino a toccare la Liguria sul versante di Ponente e poi anche sul Trentino Alto Adige. Ci sarà sole per il resto del paese con situazioni di nubi sparse fino alla Toscana compresa. Al centro-sud invece la giornata sarà molto tranquilla con il cielo che non presenterà da nessuna parte nubi. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da sud verso nord senza creare in questo caso grossi problemi. Le temperature minime saranno registrate attorno ai venti gradi di Perugia e Potenza nell'arco della mattinata mentre le massime si muoveranno sui trentaquattro del pomeriggio in provincia di Bologna.

