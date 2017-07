Sciopero mezzi 20 luglio/ Roma e Napoli, stop Atac e Anm: revocato a Milano (ultime notizie, info e orari)

Sciopero mezzi 20 luglio (LaPresse)

I disagi sono stati contenuti in vista dello sciopero di oggi 20 luglio 2017: come annunciato, a Milano e in tutta Italia il disagio per la protesta dei sindacati non vedrà luogo, mentre in sole due città vedranno proteste e ore di blocco dal servizio per i trasporti pubblici locali. Sono Roma e Napoli, a sorpresa dopo che nella città partenopea negli ultimi giorni sembrava revocato tutto il blocco sciopero imposto da Usb. Nella capitale è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle ore 8.30 alle 12.30 sulle reti Atac e RomaTpl, mentre a Napoli, resta lo sciopero di 24 ore indetto da Usb con eventuale interruzione del servizio che vedrà comunque rispettare le fasce di garanzia: per i bus sarà garantito il servizio tra le 5.30 e le ore 8.30, e poi ancora tra le 17 e le 20. Per quanto riguarda invece il servizio metro Linea 1 e le Funicolari, «il servizio sarà garantito secondo le modalità indicate sul sito dell'Anm». Lo sciopero principale che era stato proclamato in un primo momento dai sindacati Faisa Confai e Sul Comparto Trasporti (preciso per 24 ore) è stato invece sospeso dagli stessi sindacati dopo un incontro tenutosi due giorni fa al Ministero dei Trasporti.

SCIOPERO MEZZI 20 LUGLIO A ROMA E NAPOLI: INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE

I DISAGI NELLA CAPITALE

Sarà ancora una volta Roma il “centro” d’Italia sul fronte sciopero: dopo le ultime polemiche per gli scioperi avvenuti lo scorso giugno e ad inizio luglio con frequenza altissima di partecipazione da parte dei lavoratori di Atac. Anche se solo per 4 ore, lo sciopero di oggi rischia di mettere di nuovo in crisi il trasporto urbano e interurbano, con Atac e Roma TPL che rischiano forte nel periodo imposto dallo sciopero. A rischio prima di tutto le metropolitane, con tutti gli ultimi scioperi che hanno visto la chiusura di tutte le linee e notevoli disagi per gli utenti: a rischio però anche il servizio notturno da N1 a N28 (ma anche la linea 913), oltre alle normali corse della Cotral (che ha in gestione i bus regionali). Lo sciopero infatti interesserà anche i lavoratori Cotral con possibili stop dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio. Mentre Trenitalia conferma la piena attività nei suoi servizi lungo la Capitale, per lo sciopero di oggi si segnalano possibili disagi anche per le attività al pubblico dell’agenzia Roma Servizi per la Mobilità, «comprese quelle dello sportello permessi (Ztl, strisce blu e altri) che si trova a piazzale degli Archivi, in zona Eur», riporta NanoPress. Unica buona notizia per gli utenti e i viaggiatori di Roma arriva dal Comune che ha deciso in occasione dello sciopero di oggi di tenere aperti i varchi della Ztl in centro e a Trastevere, «Atac: zone a traffico limitato diurne Centro e Trastevere non attive per intera giornata».

