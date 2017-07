Terza guerra mondiale/ La Corea del Nord minaccia gli Stati Uniti: "Non sfuggiranno ai nostri attacchi"

Terza guerra mondiale - Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

Resta delicato l'equilibrio internazionale: il rischio di una Terza guerra mondiale resta alto, soprattutto dopo le ultime notizie che arrivano dalla Corea del Nord. Alcuni disertori hanno rivelato ad un gruppo non governativo che a Pyongyang ci sono state diverse esumazioni in pubblico: persone condannate anche per reati lievi, come il furto, sono state giustiziate. Indiscrezioni che non sorprendono, considerando i racconti agghiaccianti che da mesi emergono sul regime di Kim Jong-un. A preoccupare gli Stati Uniti in particolare sono le nuove minacce arrivate in seguito al trasferimento di una base militare sita in Corea del Sud. Esplicito l'attacco riportato dai media nordcoreani. Lo scontro resta per ora acceso dal punto di vista verbale e l'auspicio è che resti tale, cioè che non sfoci concretamente, perché l'escalation di tensioni potrebbe portare allo scoppio della Terza guerra mondiale.

TERZA GUERRA MONDIALE: COREA DEL NORD SFIDA STATI UNITI

"NON SFUGGIRETE AI NOSTRI ATTACCHI"

Il trasferimento dell'Ottava armata dell'esercito americano da Ryongsan a Pyeongtaek non ha scomposto la Corea del Nord, che imputa agli Stati Uniti le tensioni in grado di sfociare in una Terza guerra mondiale. Per il Rodong Sinmun il trasferimento della base militare Usa è una sfida al desiderio di tutti i coreani di vivere in armonia, creata dalla stessa presenza in Corea del Sud dei soldati americani. «La base militare degli Stati Uniti, causa principale del disastro del popolo sud-coreano, non dovrebbe essere trasferita, ma rimossa». Gli usa non potranno sfuggire ai loro attacchi: è esplicita la minaccia della Corea del Nord. «I provocatori e gli aggressori non possono mai sfuggire ai nostri attacchi; non importa dove si trovano, gli americani presenti nella Corea del Sud saranno l’obiettivo primario dell’esercito quando aprirà il fuoco». Anche l'agenzia Kcna riporta la condanna di Pyongynag e le minacce ai militari Usa.

KIM JONG-UN FA GIUSTIZIARE LADRI IN PUBBLICO

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha fatto eseguire pubblicamente diverse condanne a morte nei corti delle scuole: il plotone d'esecuzione ha quindi giustiziato chi è stato condannato per reati come prostituzione e furto o semplicemente per aver guardato la televisione della Corea del Sud. Lo ha riportato ieri il Mail Online, che ha citato disertori del Paese. I testimoni hanno raccontato che i soldati nordcoreani a volte uccidono di botte le loro vittime, perché ci sono crimini per i quali «non vale la pena sprecare proiettili». Le esecuzioni avvengono anche nei mercati e sulle rive dei fiumi anche per furto di riso o rame: lo denuncia un rapporto dell'organizzazione non governativa The Transitional Justice Working Group. Secondo questo rapporto, basato su interviste a 375 nordcoreani fuggiti dal paese, i verdetti extragiudiziali di condanne a morte sono usati dal governo come deterrente per certi comportamenti.

