Wow Air/ Viaggiare gratis sarà obsoleto: pagheremo i clienti per volare

Se volare gratis è un sogno, essere pagati per volare potrebbe ben presto diventare una realtà. A renderlo noto è stato il Ceo di una compagnia irlandese low cost, la Wow, secondo il quale in un futuro non lontano, sarà possibile premiare i clienti più fedeli con bonus in denaro. Dimenticate, quindi, i voli last minute e le offerte imperdibili che svaniscono in pochi secondi: molto presto sarà possibile accedere a una vasta quantità di voli ed essere pagati semplicemente accumulando presenze."In futuro potremmo arrivare a pagarvi per viaggiare con noi", ha rivelato infatti il ceo Skúli Mogensen, che con le sue prole sembra voler confermare un trend già in atto in molte compagnie di voli economici, per le quali regalare sconti, bonus e soggiorni in albergo ai consumatori più accaniti è ormai pratica diffusa. Se le intenzioni della compagnia saranno quindi confermate, basterà organizzare un numero preciso di voli, in un periodo determinato di tempo, per ottenere un viaggio completamente gratis e un premio in denaro.

La nuova proposta della compagnia aerea irlandese Wow sembra andare oltre al vecchio concetto di volo low cost: molto presto, infatti, sarà possibile addirittura volare ricevendo in cambio un bonus in denaro. In realtà, per ottenere il premio, sarà necessario compiere un certo numero di voli e attenersi al regolamento che la compagnia, in un futuro non troppo lontano, renderà noto, ma l'idea di viaggiare a costo zero fa già gola a molti. Non è ancora chiaro se il cliente avrà la possibilità di accumulare punti su una carta fedeltà o se il prezioso bonus sarà accreditato in altri modi, ciò che sembra ormai certo è che la compagnia è pronta a competere con chi, di recente, ha regalato ai suoi clienti offerte da capogiro. Basti pensare che negli ultimi mesi una compagnia low cost ha offerto la possibilità di volare da Londra a New York a sole 149 sterline, una cifra che segue un trend che negli ultimi anni ha preso sempre più piede anche in italia.

