AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: sei km di coda sull'A4 (ultime notizie, oggi 21 luglio 2017)

SEI CHILOMETRI DI CODA SULL'A4 A CAUSA DI UN INCIDENTE

Un brutto incidente sull'autostrada A4 ha portato a sei chilometri di coda nella giornata di ieri. Oggi tutto dovrebbe essere tranquillo, ma sicuramente sarà importante controllare con attenzione il portale delle autostrade italiane per verificare gli aggiornamenti che arrivano in tempo reale. L'incidente si è verificato sull'A4 Trieste-Venezia tra Villesse e Palmanova attorno alle dieci di mattina. Ha visto coinvolti quattro veicoli: due mezzi pesanti e due macchine. Una di queste ultime si è rovesciata creando parecchi problemi ovviamente anche alle altre auto che arrivavano. Sul luogo dell'incidente sono arrivati il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici e sanitari. Non è noto al momento quale siano le condizioni dei passeggeri coinvolti nell'incidente né le dinamiche su quanto accaduto. Staremo a vedere se arriveranno in giornata ulteriori aggiornamenti.

CANTIERI NELLA NOTTE IN AUTOSTRADA

Sono numerosi i cantieri che si sono visti nella notte sulle autostrade italiane e che potrebbero portare a traffico sostenuto già nella giornata di oggi. L'importante sarà controllare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it con la possibilità anche di ricevere utili consigli su come evitare incolonnamenti, code e zone di lavori in corso. Andiamo con ordine a vedere cosa è accaduto questa notte. Si parte dall'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo dove al chilometro 7.3 direzione Tangeziale est troveremo chiuso fino alle sei il tratto tra Portonaccio e il bivio A24/Tangenziale est. Si passa poi alla chiusura sull'A22 Brennero-Modena al chilometro 256.7 in entrambe le direzioni con tratto interrotto tra Nogarole Rocca e Mantova nord senza nessuna indicazione però per il tempo. Sempre fino alle sei poi troveremo chiusi sull'A24 Roma-L'Aquila-Teramo al chilometro 6.5 direzione Gra il tratto tra Bivio A24/Tangenziale est Roma e Portonaccio, mentre sulla Variante di Valico al chilometro 32.966 direzione Firenze troveremo chiuso il tratto tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255.

