Chester Bennington si è suicidato/ Linkin Park, dagli abusi subiti alla droga: tutti i demoni del cantante

"In the end", uno dei più grandi e noti successi dei Linkin Park, oggi risuona quasi come un tragico addio che Chester Bennington non può cantare. Ieri il cantante la cui voce ha conquistato milioni di fan si è suicidato, impiccandosi all'età di 41 anni e ancora oggi tutti i suoi fan si chiedono cosa lo abbia spinto ad un passo così drastico e drammatico, così come ci si chiede perchè ci siano morti così simili nel mondo delle grandi stelle della musica. Alle spalle di Chester Bennington c'è un passato difficile anche solo da raccontare. «Crescere, per me, è stato molto spaventoso e molto solitario. Ho cominciato a essere molestato quando avevo circa sette o otto anni» ha raccontato tempo fa il frontman dei Linkin Park, svelando quella che probabilmente è soltanto una parte di ciò che di crudo e difficile c'è stato nella sua vita. Gravi i traumi infantili di Chester, abusi e violenze ai quali si è poi aggiunto un altro trauma personale: il divorzio dei suoi genitori.

LA VITA DRAMMATICA DI CHESTER BENNINGTON

DALLA DROGA ALLA DEPRESSIONE FINO AL SUICIDIO

Aveva 11 anni allora Bennington, che riusciù ad allietare le sue pene avvicinandosi alla droga e all'alcol. Oppio, anfetamine e cocaina divennero parte della sua vita, una vita ai margini, vissuta in modo altalenante tra momenti bui e momenti meno bui. L'amore e la nascita dei suoi figli così come la musica e la scrittura erano per Chester una "piacevole pausa" dai suoi demoni chiamati alcol e droga, ma a questi ben presto si è aggiunto quello della depressione, di cui il cantante ha duramente sofferto. Oggi di lui sono rimasti ricordi, musica, canzoni e quella voce potente che sarà davvero difficile da dimenticare.

