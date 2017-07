Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 29/2017: numeri vincenti! (21 luglio)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Ci sono tanti modi per conquistare il montepremi di Eurojackpot, ma l'appuntamento non cambia: il venerdì è il giorno dell'estrazione del gioco che mette in sfida l'Italia con il resto d'Europa. Potete puntare sui vostri numeri fortunati o sperare che lo siano quelli delle schede precompilate: sono diverse le strade per sbancare. In palio stasera c'è un montepremi da 15 milioni di euro, quindi le vincite si preannunciano particolarmente ricche. Lo sarà sicuramente quella del 5+2, sempre che qualcuno riesca a indovinare tutti i numeri vincenti e, quindi, la combinazione fortunata di oggi. Questa però non è l'unica categoria che può cambiarvi la vita: lo sa bene chi ha fatto il 5+1 la scorsa settimana, vincendo ben 410.780,70 euro. Lo sa bene anche il connazionale che ha realizzato invece il 4+2, portando a casa 6.303,50 euro. Quest'ultima è la vincita più alta realizzata in Italia, quindi c'è da migliorare per non stare a guardar trionfare il resto d'Europa! Stasera avrete l'occasione ghiotta per rilanciare il nostro Paese e le vostre finanze: sogni e obiettivi vanno di pari passo con Eurojackpot.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 21 LUGLIO 2017

Le categorie di vincita di Eurojackpot sono 12: dal 5+2 al 2+1. L'ultimo 5+2 è stato realizzato in Finlandia lo scorso aprile, siete pronti ad attirare in Italia la fortuna? Riuscirete a tingere il cielo di azzurro questa notte? Sono sette i numeri che possono cambiarvi la vita: 5 più i 2 Euronumeri per la schedina da 2 euro da giocare online o in ricevitoria. Seguiremo in diretta l'estrazione di Eurojackpot, quindi appena possibile ve li riporteremo qui per permettervi di segnarli. Avete già pensato a come spendere l'eventuale vincita? Sognate in grande, perché grandi sono gli importi che questo gioco vi può far vincere. Il momento della verità si sta avvicinando: dovete pazientare ancora un po' prima di scoprire se avete vinto. Intanto ricordiamo cosa è successo la settimana scorsa. Ecco i numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione: 3-9-25-31-49, Euronumeri 8-9. Pronti? Buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°29 DEL 21/07/2017

I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT: -

EURONUMERI: -

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

