IGOR VACLAVIC/ A dicembre processo al "fantasma" serbo, una taglia sul killer di Budrio (ultime notizie)

Su Igor Vaclavic, lo spietato killer di Budrio e Portomaggiore ricercato dallo scorso aprile, con l'inizio dell'estate sembrava essere ormai definitivamente calato il sipario. Dopo le numerose dirette tv ed il fermento nella zona rossa compresa tra Argenta e Molinella, sorvegliata a vista 24 ore su 24 da uomini armati appartenenti alle squadre speciali, ora l'attenzione sembra essersi ormai spenta. Igor non solo sarebbe sparito nel nulla ma addirittura sembrerebbe non essere mai esistito davvero. Nonostante questo, però, il prossimo 13 dicembre si aprirà il processo a suo carico per le tre violenti rapine messe a segno nell'estate 2015, dopo il periodo trascorso in carcere e la mancata espulsione dall’Italia. A fissare la data del processo è stato il giudice nei giorni scorsi, come riporta Il Giornale nell'edizione online. Quasi sicuramente il prossimo dicembre il banco degli imputati riservato al serbo Norbert Feher sarà vuoto, ma non basterà a far dimenticare la serie di incredibili e terribili imprese da lui commesse e che hanno fino ad oggi sottolineato i gravi errori dello Stato. Igor, in tutti questi mesi è riuscito a prendersi beffa del nostro Paese ed a muoversi quasi del tutto indisturbato, forse facendo leva proprio sulle distrazioni e sugli errori iniziali, prima dell'avvio di una spietata caccia all'uomo miseramente fallita.

IGOR VACLAVIC, A DICEMBRE A PROCESSO: UNA TAGLIA SU DI LUI

RINVIATO A GIUDIZIO

Lo spietato Igor Vaclavic, tuttavia, ha colpito davvero, tanto da dimostrare con i fatti la sua esistenza pericolosa. Il suo passato è contenuto nelle carte con le quali il pm Giuseppe Tittaferrante nei giorni scorsi ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di Vaclavic, Pajdek e Patrik Ruszo. E' questa la banda delle violente rapine messe a segno prima che Norbert si trasformasse in spietato assassino. In aula, mentre il giudice pronunciava il nome del grande assente, una delle vittime - l'unica presente -, Alessandro Colombani, ha potuto guardare finalmente in faccia i suoi aguzzini commentando: "Non c'è Igor. Ma il conto arriverà anche per lui". Un conto salatissimo che non comprende solo le rapine ma anche gli omicidi di Davide Fabbri, il barista e prima vittima, e Valerio Verri, guardia ecologica volontaria, uccisi rispettivamente a Budrio e Portomaggiore a distanza di una settimana esatta l’uno dall’altro, prima di dare il via all'assurda fuga mai terminata dallo scorso primo aprile.

LA TAGLIA DEGLI AMICI DI DAVIDE FABBRI

Se le forze dell’ordine hanno dato l’impressione di aver mollato la presa, lo stesso non sembra invece essere accaduto per gli amici del barista ucciso, Davide Fabbri. Come riporta il settimanale Giallo, infatti, proprio le persone vicine alla prima vittima hanno deciso di raccogliere i soldi per una nobile causa ovvero “mettere a disposizione una somma di denaro a colui o a coloro che saranno in grado di fornire informazioni essenziali che consentano di trovare il latitante Igor”. A pronunciare queste parole è stato l’avvocato Giorgio Bacchelli, difensore della vedova Fabbri, Maria Sirica e del comitato realizzato dagli amici della vittima, freddata nel suo locale lo scorso primo aprile. Un modo per non far calare l’attenzione attorno al caso di Budrio e soprattutto una sorta di reazione a quanto la polizia e le forze speciali non sono state in grado di fare negli ultimi tre mesi di ricerche a tappeto, nel corso delle quali però di Norbert Feher sono state individuate solo flebili tracce.

