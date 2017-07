MARIA UNGUREANU/ La testimonianza dell’amica potrebbe risolvere il giallo? (ultime notizie)

Maria Ungureanu, ultime notizie

Cosa accadde a Maria Ungureanu il giorno prima della sua morte? Quello della piccola rumena trovata senza vita nella piscina di un resort a San Salvatore Telesino, dove viveva da alcuni anni con la sua famiglia, è un giallo ad oggi irrisolto. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, però, la chiave potrebbe essere rappresentata dalla testimonianza di una minorenne finora mai realmente approfondita. È quanto emerso dalle parole dell’esperta sull’ultimo numero del settimanale Giallo, nel quale è stato riservato ampio spazio al caso della piccola Maria, secondo gli inquirenti violentata e uccisa da Daniel Ciocan, indagato a piede libero insieme alla sorella Cristina (quest’ultima accusata di concorso in omicidio). La difesa del giovane, anche lui di origine rumena e amico di famiglia della vittima, tuttavia, ritiene il proprio assistito del tutto estraneo alla vicenda, la quale potrebbe addirittura non essere compatibile con la tesi dell’omicidio, bensì dell’incidente fatale. Intanto, l’attenzione potrebbe ora concentrarsi proprio sulla testimonianza dell’amica di Maria Ungureanu e che il prossimo novembre compirà 18 anni.

MARIA UNGUREANU, UNA RAGAZZA POTREBBE CONOSCERE LA VERITÀ

IL RACCONTO DELL’AMICA

Una testimonianza ritenuta importante potrebbe finalmente fare chiarezza sul giallo di Maria Ungureanu. L’amica quasi maggiorenne alla quale la piccola era molto legata, conosceva bene anche Daniel Ciocan. Secondo il racconto della criminologa Roberta Bruzzone, il giorno precedente all’omicidio la ragazzina ha incontrato Maria. “La bimba era sporca di terra e dolorante”, ha spiegato l’esperta rivelando come la ragazzina abbia preferito tacere con la madre presente in casa e senza farsi scoprire portò Maria al piano superiore dove la ripulì frettolosamente. “Questo comportamento ci lascia perplessi”, ha commentato la Bruzzone che pone l’accento proprio sulla posizione della minorenne, già sentita il 22 giugno dello scorso anno, a distanza di due giorni dalla morte della piccola amica. Ora potrebbe essere nuovamente riascoltata in quanto, secondo quanto trapelato di recente, l’intento degli inquirenti è quello di risentire alcuni testimoni già ascoltati dopo il delitto.

DUBBI SULLA TESTIMONIANZA DELLA MINORENNE

Nei giorni successivi alla morte di Maria Ungureanu, anche l’amica minorenne aveva reso la sua testimonianza ed in quell’occasione aveva raccontato qualcosa di particolare. Il pomeriggio precedente, ha raccontato di aver visto Maria nei pressi della piazza del paese. “Era molto sudata, indossava una maglia rossa, un paio di fuseaux di colore celeste e bianco a righe orizzontali fino alle ginocchia. Nell’occasione notavo che sul pantalone aveva un evidente buco all’altezza della coscia”, riferiva la ragazzina. Agli inquirenti aggiunse che anche le braccia e le gambe, così come il volto, erano sporchi di terra. Maria fu ripulita dall’amica lamentando contemporaneamente un dolore alla pancia. Questa testimonianza, secondo la criminologa Roberta Bruzzone, consulente nel caso e l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore della famiglia Ungureanu, andrebbe analizzata con attenzione proprio perché grazie ai ricordi della giovane si potrebbe finalmente giungere alla verità sulla morte di Maria. Il fatto che l’amica l’avesse lavata di nascosto, secondo l’esperta, evidenzierebbe il fatto che la stessa bimba avesse un segreto con i suoi genitori. Forse la piccola aveva confidato all’amica le violenze subite da Daniel?

© Riproduzione Riservata.