NO IVA MEDIAWORLD/ Weekend “senza tasse”: la promo della catena di elettronica (imposta sul valore aggiunto)

Dopo l'inizio dei saldi estivi e archiviato definitivamente l'Amazon Prime Day di qualche giorno fa, ecco che arriva una nuova iniziativa che farà contenti gli appassionati di tecnologia e non solo. Si chiama NO IVA MediaWorld ed è la nuova campagna messa a punto dalla nota catena di elettronica presente sull'intero territorio nazionale e che è pronta ad avviare un weekend di fuoco, solo nei suoi negozi fisici. Sabato 22 e domenica 23 luglio, infatti, MediaWorld toglie l'Iva dai suoi prodotti in vendita proponendoli ai propri clienti al prezzo di listino, ovvero senza l'imposta sul valore aggiunto. Una bella occasione per fare incetta di oggetti tecnologici solitamente in vendita a prezzi importanti ma che ora subiranno uno sconto proprio perché esenti da Iva.

NO IVA MEDIAWORLD, UN FINE SETTIMANA SENZA TASSE!

L’INIZIATIVA IMPERDIBILE

Un weekend bollente ma senza tasse: è questa la promessa di MediaWorld ai propri clienti che solo per il fine settimana (22 e 23 luglio) ha in serbo un risparmio sull'Iva del 22%. E' quanto si legge sul volantino pubblicato sul sito Ultimoprezzo.com e che annuncia l'incredibile campagna promozionale: lo scorporo dell'Iva al 22% è pari ad uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. L'iniziativa non dovrebbe riguardare anche l'e-shop ma solo i negozi fisici della celebre catena di elettronica sebbene non sia ancora del tutto chiaro quali e se ci saranno prodotti esclusi dalla promo. E' possibile infatti che l'imposta sul valore aggiunto sarà tagliata solo a fronte di una spesa minima ma quasi certamente ulteriori dettagli saranno chiariti nelle prossime ore, probabilmente tramite i canali social dove potrebbero trovare spazio le condizioni del No Iva MediaWorld. Anche la nota catena nazionale, dunque, segue l'onda degli sconti e delle promozioni con prodotti a prezzi imperdibili in un'estate che continua ad annunciarsi più che bollente non solo sul piano delle temperature ma anche degli acquisti.

