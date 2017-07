AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidenti su A14 e A17 (ultime notizie, oggi 22 luglio 2017)

Autostrade Traffico - La Presse

INCIDENTE E TRAFFICO BLOCCATO SULL'A14 PESCARA-BARI

Nella notte c'è stato un incidente stradale sull'A14 Pescara-Bari. Il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ci ha raccontato però solo delle conseguenze a cui questo ha portato. Attorno alla mezzanotte infatti si è verificato oltre un chilometro di coda tra San Severo e Foggia precisamente al km 554.1 direzione Taranto. Il portale ha consigliato per chi veniva di Bari di entrare a Foggia e chi invece arrivava da Pescara di uscire a San Severo. Sicuramente la situazione sarà ripristinata per la mattinata di oggi, vista l'efficenza sempre dimostrata dagli addetti alle autostrade. C'è però da fare attenzione e da evitare di correre dei rischi inutili. Per questo chi dovrà passare per la suddetta autostrada farà meglio a controllare il sito in questione che oltre a fornire dei consigli molto utili sulla viabilità è sempre aggiornato in tempo reale. Al momento non sono note la dinamica dell'incidente e se ci siano stati o meno dei feriti.

CODE SULL'A7 MILANO-SERRAVALLE-GENOVA

La cronaca nera ci parla di un brutto incidente avvenuto sulle autostrade italiane nella serata di ieri. Il tutto è successo sull'A7 Milano-Serravalle-Genova con il sito istituzionale Autostrade.it che ci racconta di traffico congestionato al chilometro 128.7 direzione Milano tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A7/A12 Genova-Livorno. Non sono fornite le dinamiche dell'incidente né gli eventuali feriti, con le notizie che potrebbero arrivare con più facilità questa mattina quando tutto dovrebbe essere più chiaro. Chi dovrà affrontare un viaggio sull'autostrada in questione farà bene a controllare con attenzione il portale che è aggiornato in tempo reale e potrebbe fornire utili consigli o dettagli sulla situazione in questione per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico. Tra l'altro oggi è sabato e con le belle giornate che ci sta regalando questa estate 2017 è normale che ci sia anche la voglia di muoversi per andare verso il mare per passare una giornata di relax e non di certo per rimanere fermi in macchina in autostrada.

