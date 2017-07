CHARLIE GARD/ Ultime notizie: alta tensione in tribunale. Hirano ribadisce: "Va portato negli Stati Uniti"

Charlie Gard, ultime notizie (Foto: LaPresse)

Difficile prevedere quale sarà il futuro di Charlie Gard. Le macchine che lo tengono in vita verranno staccate o verrà sottoposto al trattamento sperimentale negli Stati Uniti? A prendere la difficile decisione sarà l'Alta Corte di Londra, che dovrebbe emettere la sentenza il 25 luglio. Non ha intenzione di rinviare o protrarre tale data, perché consapevole della gravità delle condizioni del piccolo di 11 mesi. In aula ieri non è però mancata la tensione: c'è stato infatti uno scontro tra l'avvocato dei genitori di Charlie Gard e quello del Great Ormond Street Hospital. Il primo però durante l'udienza ha anche fatto una rivelazione: in Gran Bretagna c'è un caso simile a quello di Charlie. Come procedono gli studi di Hirano? Il medico arrivato dagli Stati Uniti ha ribadito la convinzione che il piccolo paziente vada sottoposto alla terapia sperimentale.

CHARLIE GARD: ULTIME NOTIZIE. SI AVVICINA LA SENTENZA

ALTA TENSIONE IN TRIBUNALE

Tensione alle stelle all'Alta Corte di Londra ieri, dove si è tenuta l'udienza per Charlie Gard. C'è stato un duro scontro tra il padre del piccolo di 11 mesi affetto da una rara malattia genetica e l'avvocato che rappresenta il Great Ormond Street Hospital. Quest'ultimo è stato costretto a chiedere scusa ai genitori del bambino per aver comunicato i risultati degli ultimi esami a cui è stato sottoposto in tribunale, senza averli prima avvisati. Dopo aver annunciato che le ultime scansioni hanno evidenziato il peggioramento delle condizioni del piccolo, Connie Yates, la madre di Charlie, è scoppiata in lacrime, dicendo al giudice di non aver neppure letto i risultati prima che venissero presentati alla corte. «Malvagio», così Chris Gard ha invece etichettato l'avvocato. Katie Gollop si è poi scusata di fronte al giudice: «Mi dispiace molto, non avevo intenzione di farli soffrire». Poi ha spiegato che i risultati sono «davvero tristi». Le scuse non sono state accolte però da Grant Armstrong, il legale che rappresenta i genitori di Charlie Gard: l'ha rimproverata, infatti, per non aver sottoposto i risultati degli esami all'attenzione dei suoi assistiti prima di illustrarli in tribunale.

UN ALTRO CASO SIMILE IN GRAN BRETAGNA

Non sono mancati i colpi di scena nell'ultima udienza che si è tenuta all'Alta Corte di Londra per trattare il caso di Charlie Gard. Ad esempio, è stato rivelato che in Gran Bretagna c'è un altro bambino che versa nelle stesse condizioni del piccolo di 11 mesi. Lo ha rivelato Grant Armstrong, il legale che rappresenta i genitori di Charlie Gard: l'avvocato ha spiegato che all'altro paziente è stato invece proposto il trattamento sperimentale, senza però svelare ulteriori particolari. Il giudice Francis ha sottolineato che a gennaio era stata offerta la stessa possibilità a Charlie, ma che è stata poi ritirata a causa dei danni irreversibili riportati al cervello dal bambino e in considerazione del fatto che secondo il Great Ormond Street Hospital non migliorerebbe la sua qualità di vita. I genitori di Charlie Gard sperano però di riuscire a portare loro figlio negli Stati Uniti per dargli una speranza. La terapia in questione però non è stata mai sperimentata su un essere umano con la sindrome da deplezione del DNA mitocondriale.

HIRANO RIBADISCE: "VA PORTATO NEGLI STATI UNITI"

Il dottor Michio Hirano, professore americano di neurochirurgia, non ha cambiato idea: continua a sostenere di poter aiutare Charlie Gard. Accolto dal Great Ormond Street Hospital per esaminare il piccolo di 11 mesi e fornire un parere sulla vicenda per l'Alta Corte di Londra, il medico ha spiegato che il trattamento nucleosidico ha il 10% di possibilità di produrre risultati significativi per il bambino. Dopo aver studiato una nuova scansione del cervello e aver esaminato personalmente Charlie, Hirano ha ribadito la sua tesi all'Alta Corte di Londra. Il giudice ha spiegato che il giudizio dei medici consultati non sembra essere cambiato e che il disaccordo tra loro sia in gran parte di natura filosofica, cioè se il trattamento sperimentale vada incoraggiato o meno. Il giudice però è vicino ad una decisione: ha ribadito l'importanza del tempo nel caso di Charlie Gard. Nel caso in cui non abbia speranze, si starebbero allungando le sue sofferenze, se invece può essere sottoposto alla terapia sperimentale, si sta perdendo tempo: in ogni caso bisogna fare in fretta!

