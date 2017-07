FURGONE CONTRO GELATERIA/ Firenze, donna e 3 bambini investiti: una è in codice rosso

Furgone contro gelateria a Firenze (foto LaPresse)

Tragico incidente stradale a Firenze, poco dopo le ore 22 di venerdì 21 luglio, nei pressi di una gelateria in via Quintino Sella. Un furgone si è infatti schiantato sul marciapiede, vicinissimo all’ingresso della gelateria dove stavano chiacchierando alcuni clienti. Tra di essi, una donna e tre bambini fra i 3 e i 6 anni, che sono rimasti colpiti in pieno dal furgone fuori controllo. Le persone investite sono state immediatamente soccorse, anche se non è ancora chiara la dinamica che ha portato il furgone a sbandare e a schiantarsi drammaticamente contro la donna e i 3 piccoli. In particolare uno dei bambini versa in condizioni critiche, una piccola di 6 anno, tanto da essere trasportata il più velocemente possibile presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, per essere subito sottoposto alle cure necessarie. Secondo fonti ospedaliere, la bambina è stato ricoverato in codice rosso. Anche gli altri due bambini sono ricoverati al Meyer, ma in condizioni non critiche almeno dopo i primi accertamenti.

FIRENZE, DONNA E 3 BAMBINI TRAVOLTI DA UN FURGONE

L'INCIDENTE IN UNA GELATERIA ALLA PERIFERIA EST DEL CAPOLUOGO TOSCANO

Come detto, non c’è ancora chiarezza riguardo la dinamica del terribile incidente stradale che ha visto un furgone schiantarsi contro l’ingresso di una gelateria. Si parla di una manovra azzardata che ha portato il mezzo letteralmente a “entrare” nell’ingresso della gelateria dove stazionavano alcuni avventori, tra i quali dei bambini. La manovra sbagliata è stata fatale al conducente del furgone, che prima di terminare la sua corsa addosso alla donna e ai 3 bambini aveva travolto tutti i tavolini esterni della gelateria sita nella periferia Est di Firenze. Non è ancora chiaro se, oltre ai 4 feriti trasportati in ospedale, anche altri clienti della gelateria siano rimasti feriti, magari lievemente. La donna investita è stata invece trasportata presso l’ospedale Careggi dai mezzi del 118 accorsi sul luogo dell’incidente, mentre la Polizia Municipale di Firenze ha già iniziato le rilevazioni per cercare di capire cosa è accaduto e come il conducente del furgone abbia potuto perdere il controllo.

© Riproduzione Riservata.