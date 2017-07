Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 22 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 87/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Al via una nuova serata con Lotto e 10eLotto e Superenalotto: pronti a tentare la sorte? La Fortuna potrebbe scegliere proprio voi come vincitori di oggi e chissà se i premi che vi saranno destinati non saranno anche più generosi di quanto vi aspettate. Il concorso di questa sera farà girare la ruota della Dea Bendata anche per tutti quei vincitori che nel precedente appuntamento hanno conquistato i premi in palio. La vincita più alta della scorsa estrazione è finita in provincia di Caserta, con un bottino di 53 mila euro destinati ad un giocatore di Casagiove che ha indovinato un 6 Oro in modalità frequente. Secondo posto per Potenza, dove un appassionato ha centrato un premio da 16 mila euro, ed a Benevento: il premio vinto è di 13 mila euro. Più ridotti invece i premi regalati dal Lotto, a partire da quello più alto realizzato in provincia di Vicenza. Il vincitore è di Thiene ed ha conquistato 19 mila euro grazie a quattro terni ed una quaterna su Napoli. Di poco inferiore il premio al secondo posto, pari a 18 mila euro, e finiti in provincia di Cosenza, a Marano Principato. Il giocatore in questione ha realizzato tre ambi ed un terno sulla Nazionale. Infine 14 mila euro a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli.

LOTTO, 10eLOTTO E SUPERENALOTTO: LE ESTRAZIONI DI OGGI STANNO ARRIVANDO...

LA SMORFIA DEL LOTTO

Numeri e Lotto: combinazione perfetta e vincente, nonché la preferita da tutti i giocatori Sisal. A volte tuttavia è difficile trovare una combinazione che ci convinca a registrare la nostra schedina, forse perché di numeri in mente ne abbiamo tanti e non sappiamo davvero quali scegliere. Per evitare di perdere l'estrazione di questa sera e tempo prezioso, la nostra Rubrica analizzerà con la smorfia napoletana una news, alla ricerca dei possibili numeri vincenti. Si parla spesso di moda anche d'estate e la tendenza più in voga in questo momento riguarda un vestito molto particolare. E' confezionato infatti grazie all'anguria, ma si tratta solo di un'illusione ottica, regalata grazie ad una prospettiva adeguata. Su Instagram il trend è già infuocato ed è possibile trovare diverse immagini che ritraggono donne, uomini e persino bambini con l'ormai celebre vestito d'anguria. Il tutto è possibile grazie alle fette di anguria "scolpite" come un abito e qualche gioco di luce. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la moda, 85, l'anguria, 70, la frutta, 16, il vestito, 25, e la prospettiva, 58. Come Numero Oro scegliamo invece la tendenza, 18.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono già in attesa di sapere se il Jackpot verrà vinto o meno proprio questa sera. Il montepremi appare sembre più irraggiungibile, ma questo non vuol dire che gli appassionati della Sisal abbiano perso le speranze. Anzi al contrario, ci si rimette in gioco e si tenta ancora una volta la Fortuna! Il dubbio rimane però come spendere il nostro bottino una volta conquistato, ma non temete: ci penserà la nostra Rubrica a darvi una possibile soluzione. Il progetto di KickStarter che abbiamo scelto oggi per voi riguarda un oggetto comune e presente in tutte le case: il metro. Al bando le fettucce di stoffa o in plastica, qui si fa sul serio! Pioneering P1 è la rivoluzione in materia di metri elettronici, un dispositivo in grado di unire un design pratico alla funzionalità della tecnologia più moderna. Pioneering P1 è in grado di misurare le distanze grazie al suo puntatore laser: ci fornirà i parametri direttamente sul suo comodo display. Attivabile con un unico pulsante centrale, P1 è in grado di calcolare le distanze anche in movimento. Il goal? Dimenticatelo, è già stato superato! 23 ore a disposizione per questa iniziativa last minute: giusto il tempo di conoscere i numeri vincenti di oggi.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto continua ad essere latitante da diverse estrazioni, ma i giocatori in gara non demordono e rilanciano ancora una volta la propria determinazione. Nell'appuntamento di questa sera, il primo premio in palio sarà di 73,8 milioni di euro, un bottino davvero incredibile e che si va ad aggiungere alle altre quote previste dal concorso. nel precedente appuntamento con il gioco Sisal, il 5 ha premiato due appassionati con oltre 81 mila euro, ritornando in scena dopo una breve assenza. Il 4+ invece ha permesso ad un unico fortunello di portare a casa oltre 45 mila euro in premio, mentre 3.825 euro sono stati destinati dal 3+ a 54 vincitori. I premi sono stati alti anche grazie al 4, che ha donato i suoi 453,54 euro a ciascuno dei 362 giocatori che hanno tagliato il traguardo. Generoso anche il 3, con un bottino pari a 38,25 euro, conquistato da 12.976 appassionati. I vincitori del 2, con un premio di 6,67 euro, sono stati invece 231.540. Le quote standard hanno concesso a 928 vincitori un premio da 100 euro, per quanto riguarda il 2+, e di 10 euro per i giocatori che hanno centrato l'1+, in tutto 7.562. 5 euro a testa infine per i 20.426 appassionati che hanno realizzato lo 0+.

© Riproduzione Riservata.