POLIZIOTTO INSULTA LA BOLDRINI/ Video, frasi razziste contro extracomunitario: agente sospeso dal servizio

Sorprende un extracomunitario in bicicletta sull'autostrada Torino-Bardonecchia e lo ricopre di insulti razzisti, prendendo di mira anche Laura Boldrini, presidente della Camera. L'agente della polizia stradale per di più ha registrato lo sfogo, pubblicando il video che è diventato subito virale su web. Il poliziotto, come riportato dall'Ansa, è stato già sospeso dal servizio e nei suoi riguardi è stato avviato un procedimento disciplinare. Quando si lancia il video si sente subito: «Risorse della Boldrini, ecco come finirà l'Italia: tutti su una Graziella in autostrada a comandare». L'autore del filmato rincara poi la dose: «Voi che amate la Boldrini, voi che avete voluto questa gente di m... in Italia. Godetevi questo panorama. Voi e tutta la Caserma: guardate qui». Il poliziotto comincia a descrivere l'extracomunitario, colto di sorpresa mentre pedala una bicicletta pensando che si tratti di una strada normale.

POLIZIOTTO INSULTA LA BOLDRINI: VIDEO VIRALE

AGENTE SOSPESO DAL SERVIZIO: SALVINI LO DIFENDE

«Fosse arrivato un camion e gli avesse suonato, manco se ne sarebbe accorto», dice il poliziotto riferendosi al fatto che l'extracomunitario indossi delle cuffiette. E poi chiede di condividere il video, ignorando le conseguenze di questo consiglio e le ripercussioni a livello personale. Il video, che ha una durata di 51 secondi, sarebbe stato inviato prima in una chat privata e poi condiviso sui social. Come riportato da Il Messaggero, ora sarebbe finito alla Procura di Torino che sta valutando eventuali reati. La polizia invece starebbe valutando eventuali provvedimenti disciplinari a carico dell'agente. Matteo Salvini, invece, è solidale con lui: «Io sto con questo Poliziotto! Altro che sospensione, merita in premio per aver evitato morti o feriti. È la Boldrini che ha sbagliato lavoro», ha scritto il segretario della Lega su Facebook.

