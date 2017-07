PREVISIONI METEO/ Continua l'ondata di caldo portata dall'anticiclone Caronte (oggi, 22 luglio 2017)

Previsioni Meteo - La Presse

CONTINUA L'ONDATA DI CALDO PORTATA DALL'ANTICICLONE CARONTE

Le previsioni del tempo di oggi, sabato 22 luglio 2017, ci raccontano del perdurare dell'anticiclone Caronte. Il caldo portato da questo non sembra voler smettere di battere sul nostro paese nonostante peggiori il tempo con qualche pioggia al nord. Il consiglio è sempre quello di fare attenzione ad uscire di casa nelle ore più calde, con addirittura divieto assoluto di correre rischi con bambini e anziani. Per quanto riguarda il settentrione sarà infuocata la Pianura Padana dove vedremo le temperature superare anche i trentacinque gradi centigradi. Al sud invece si potrebbero sfiorare addirittura i quaranta con il culmine della situazione che sarà raggiunto domani. Uno dei problemi più rilevanti riguarda la siccità che sarà presente in tutto il nostro paese e potrebbe portare non pochi grattacapi a chi si occupa di agricoltura e simili. La prossima settimana non sono previste diminuzioni di temperature con questa ondata di calore che sarà ancora importante ancora per diverso tempo.

CIELO SERENO, MA TEMPORALI AL NORD

Quella di oggi, sabato 22 luglio 2017, sarà una giornata destinata a vivere a ritmo alternato. La mattinata si preannuncia infuocata con temperature oltre le medie stagionali e pochissimi rovesci, gli unici li vedremo al confine tra Trentino Alto Adige e Veneto. Nel pomeriggio invece al nord la situazione peggiorerà con forti temporali su Valle d'Aosta, alto Piemonte e Trentino Alto Adige. La situazione delle correnti, così come quella dei venti, sarà varia e si muoverà da sud verso nord senza creare però, per fortuna, grandi problemi. Le temperature minime saranno registrate di mattina con i diciannove gradi misurati ad Aosta, mentre le massime le vedremo nel pomeriggio con i trentasei di Catanzaro. Il weekend inizia comunque in maniera positiva soprattutto per chi ha voglia di passare una bella giornata di mare e vuole cercare di viversi un po' di relax. Sicuramente il caldo non aiuterà, anche se chi avrà la possibilità di farsi il bagno non dovrà perder tempo a prendere una decisione.

