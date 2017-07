Santa Maria Maddalena/ Santo del giorno, il 22 luglio si celebra la santa che assistette alla crocifissione

Santo del giorno: Santa Maria Maddalena

LE ORIGINI DELLA SANTA

Maria Maddalena nasce nella piccola cittadina israeliana di Magdala nel I secolo dopo Cristo. E' una delle sorelle di Lazzaro di Betania, resuscitato da Gesù Cristo. Maria Maddalena è dotata di un'intelligenza incredibile e di una bellezza straordinaria. La ragazza però ha un carattere molto irrequieto e un giorno sceglie di lasciare la casa dei genitori e di diventare una seguace della religione pagana. La giovane incomincia a frequentare i ricchi mercanti e, in quanto immorale e viziosa, intrattiene numerose relazioni con gli uomini. Ad un certo punto, Maria Maddalena viene sorpresa durante un incontro con un uomo sposato. La donna viene accusata di adulterio e viene condannata a morte per lapidazione. Gesù però salva la ragazza e quest'ultima da quel momento decide di trascorrere tutta la sua vita in castità, predicando la Parola di Cristo. In seguito, Maria Maddalena assiste con Maria alla crocifissione e alla sepoltura del Cristo. Successivamente vede Gesù risorto e si fa portavoce della sua resurrezione, meritandosi il soprannome di apostola tra gli apostoli. La donna è una delle figure principali che continuano a diffondere il Cristianesimo, dopo l'Ascesa del Figlio di Dio nel Regno dei Cieli. Secondo alcune testimonianze, Maria Maddalena ha raggiunto la Francia con i suoi fratelli ed è infatti morta a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, che è un comune della Provenza. La donna è stata quindi nominata Santa dalla Chiesa Cattolica e la sua festa ricade il 22 luglio di ogni anno.

LA SANTA PATRONA DI PIEVE DI SOLIGO

Santa Maria Maddalena è la Patrona di Pieve di Soligo. Il 22 luglio di ogni anno, in questo comune in provincia di Treviso, in occasione della festa patronale, c'è una messa nella Chiesa di Santa Maria Maddalena. Nel corso di questa celebrazione, si ricorda la figura di Santa Maria di Magdala, che ad un certo punto seppe abbandonare la sua esistenza immorale, per una vita fatta di castità e completamente dedicata a Dio. Al termine della messa, il simulacro della Patrona viene portata in giro per le vie di Soligo. Questa cittadina, poi, annualmente il 22 Luglio ospita delle sagre. In delle bancarelle, appositamente sistemate, quindi i visitatori possono assaggiare alcuni cibi della cucina trevigiana, come il tiramisù e le tagliatelle agli asparagi.

GLI ALTRI SANTI DELLA GIORNATA

Il 22 luglio non si festeggia solamente Santa Maria Maddalena. In questa giornata si ricordano anche: San Cirillo di Antiochia, San Filippo Evans, San Platone di Ancira e San John Lloyd. I Beati del giorno 22 Luglio invece sono: Agostino de Fango, Paolo de Lara e Giacomo Lombardie.

