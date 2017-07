TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Marche, sisma M 1.1 ad Ascoli Piceno (22 luglio 2017 ore 01.00)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

MARCHE, SCOSSA DI 1.1 M IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Terremoto di inizio giornata alle ore 00.07 di sabato 22 luglio 2017 in provincia di Ascoli Piceno, in località Montegallo con epicentro a 6 chilometri ad ovest del paese. La magnitudo del sisma è stata di 1.1, abbastanza moderata, con ipocentro del terremoto localizzato ad una profondità di 12 chilometri. Oltre a Montegallo, nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del terremoto ci sono due altri paesi in provincia di Ascoli Piceno, Arquata del Tronto (8 km) e Montemonaco (9 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano i paesi di Castelsantangelo sul Nera (11 km), Montefortino e Norcia (14 km), Acquasanta Terme e Ussita (15 km), Accumoli (16 km), Visso (17 km), Bolognola, Palmiano, Amandola, Roccafulvione e Preci (18 km), Comunanza (19 km) e Venarotta (20 km). Comuni sparsi nelle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Rieti e Perugia.

EMILIA ROMAGNA, SCOSSA DI 2.1 IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Alle ore 23.31 di venerdì 21 luglio 2017, scossa di terremoto nel Nord Italia in Emilia Romagna che si è fatta sentire in maniera abbastanza netta, con una magnitudo 2.1 ed un epicentro a un solo chilometro ad Sud di Castel del Rio, in provincia di Bologna. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 11 chilometri di profondità, mentre a 1o chilometri nel raggio dell’epicentro del sisma oltre a Castel del Rio ci sono i paesi di Fontanelice in provincia di Bologna (7 km) e Casola Valsenio in provincia di Ravenna e Borgo Tossignano in provincia di Bologna (10 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro si trovano invece le località di Palazzuolo sul Senio (11 km), Casalfiumanese (13 km), Firenzuola (14 km), Monghidoro e Monterenzio (15 km), Loiano (16 km), Marradi (17 km), Riolo Terme (19 km) e Dozza (20 km), località situate nelle province di Firenze, Bologna e Ravenna.

