Autostrade/ Traffico e bollettino viabilità: code su A14, regolare A1 a Roma Nord (oggi 23 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico (LaPresse)

CODE SU A14 PER INCIDENTE

La situazione delle autostrade italiane nell’ennesimo weekend da bollino rosso vede ancora molto traffico, nonostante il grosso degli esodi per questo fine settimana sia avvenuto tra venerdì sera e l’intera giornata di ieri del sabato 22 luglio. Stando al bollettino in tempo reale diffuso dal sito Autostrade per l’Italia, si scopre come la situazione del traffico sia particolarmente congestionata sull’A14 Bologna-Ancona. In primo luogo, per un incidente avvenuto a Imola che sta causando 3 km di coda tra Castel San Pietro e Imola in direzione Taranto. Altre code invece in uscita a Rimini sud provenendo da Bologna al km 127 in direzione sud, per forte traffico intenso, esattamente come sta avvenendo in direzione Ravenna nel tratto tra Nodo Diramazione Ravenna SS16 Adriatica e la SS 309, con code in aumento.

RIAPERTA L’A1 A ROMA NORD DOPO L’INCENDIO

Torna nella normalità la situazione avvenuta ieri sull’A1 a Roma Nord per via del devastante incendio che ha bloccato per ore la zona tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma nord in direzione di Napoli, coinvolgendo anche l’allacciamento dell’A24 a Ponzano Romano. Ore e ore di auto immobili, mezzi di soccorso in gestione d’emergenza con i Vigili del Fuoco che hanno tentato di spegnere le fiamme a ridosso dell’Autostrada, tenendo anche conto come l’emergenza siccità renda ancora più difficile il reperimento di acqua disponibile per fronteggiare i continui incendi e roghi che spuntano nel Lazio. Tanti automobilisti incolonnati ieri tra il fumo sono stati scortati dalla polizia fuori dall'autostrada mentre elicotteri e Canadair lottavano con le fiamme: la situazione è tornata verso la normalità attorno alle 19 di ieri sera, con il traffico e le condizioni della strada tornate a pieno regime e regolari in piena nottata.

