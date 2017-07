Charlie Gard/ Ultime notizie: medici del GOSH minacciati di morte, allertata la polizia

Connie Yates e Chris Gard, genitori del piccolo Charlie (Foto: LaPresse)

Con l'avvicinarsi del giorno della sentenza continua a crescere l'attenzione e la tensione attorno al destino di Charlie Gard. Il weekend che anticipa la settimana del verdetto è tutt'altro che di riflessione, perché il clima si è fatto teso attorno al Great Ormond Street Hospital di Londra. Lo ha fatto sapere il presidente della struttura, che ha allertato la polizia in seguito alle tantissime minacce di morte ricevute dal personale. La vicenda sta prendendo una piega inaspettata, ma soprattutto insidiosa: c'è la necessità di abbassare i toni e di riportare il caso entro i giusti contorni. Intanto emerge un'indiscrezione: potrebbe essere ascoltato il genitori di un altro bambino affetto dalla stessa patologia di Charlie Gard. Per ora però non ci sono conferme, di certo c'è che la vicenda è stata sottoposta all'attenzione dell'Alta Corte di Londra.

CHARLIE GARD: ULTIME NOTIZIE. MARTEDÌ LA SENTENZA

MEDICI DEL GOSH MINACCIATI DI MORTE

La vicenda relativa alle condizioni di salute di Charlie Gard e alla battaglia legale intrapresa dai suoi genitori per sottoporlo ad una terapia sperimentale ha assunto contorni pericolosi. Il personale del Great Ormond Street Hospital ha ricevuto migliaia di minacce di morte. In un comunicato l'ospedale ha chiarito di aver contattato la polizia per indagare sui messaggi ricevuti, oltre che sugli insulti rivolti a medici e infermieri per strada e online. Non c'è niente nella vicenda del piccolo di 11 mesi che possa giustificare la piega che sta prendendo: «Capiamo l'intenso interesse pubblico e le emozioni che suscita questa storia. Riconosciamo ai genitori l'instancabile vocazione e l'empatia che naturalmente suscitano, ma nelle ultime settimane la comunità del GOSH è stata sottoposta ad una scioccante e disgustosa marea di ostilità», ha dichiarato Mary MacLeod, presidente della struttura ospedaliera londinese.

CLIMA TESO NELL'OSPEDALE DI LONDRA

Minacce di morte e intimidazioni: il clima al Great Ormond Street Hospital di Londra s'è fatto davvero pesante. Lo fa sapere la direzione della stessa struttura ospedaliera che, dopo aver segnalato la questione all'Alta Corte di Londra attraverso i suoi avvocati, ha allertato la polizia. Non solo medici e infermieri sono stati vittime di messaggi intimidatori, ma anche altri genitori e familiari di pazienti ricoverati nell'ospedale. «Le famiglie sono state molestate durante la visita ai loro figli, abbiamo ricevuto denunce di comportamenti inaccettabili anche all'interno dell'ospedale stesso. Non ci possono essere giustificazioni al fatto che i pazienti e le loro famiglie vengano disturbati. Si tratta di situazioni stressanti anche per i medici e gli infermieri», ha spiegato Mary MacLeod, presidente del Great Ormond Street Hospital, come riportato dall'Independent. L'ospedale è dunque in stretto contatto con la polizia per fare chiarezza su questi gravi episodi, ma soprattutto fermarli.

IN GRAN BRETAGNA C'È UN ALTRO "CHARLIE"

Martedì 25 luglio l'attenzione sarà tutta rivolta al giudice Nicholas Francis, che dovrà esprimersi sul caso Charlie Gard e in particolare sulla base di nuove informazioni. Tra queste potrebbe esserci un caso simile a quello del bambino di 11 mesi, a cui ha fatto accenno l'avvocato della famiglia nel corso dell'ultima udienza. Resta da capire dunque se verrà convocato il genitore britannico di un bambino affetto da sindrome da deplezione del Dna mitocondriale che ha colpito Charlie Gard. All'altro bambino sarebbe stata offerta la stessa terapia sperimentale per la quale stanno lottando Connie Yates e Chris Gard. Pare che il genitore sia pronto a raccontare l'esperienza di suo figlio, perché potrebbe rivelarsi utile nella vicenda che vede protagonista Charlie, ma lo scopriremo solo lunedì, quando è prevista la prima udienza della settimana, che potrebbe anticipare quella decisiva di martedì, quando ci si aspetta invece la sentenza.

