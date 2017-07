GETTA L'ACIDO CONTRO LA MOGLIE E SCAPPA CON I FIGLI/ Forlì: caccia all’uomo, vittima non in pericolo di vita

Immagine di repertorio (LaPresse)

Continua la caccia al kosovaro 43enne da parte degli uomini dell'Arma, a 24 ore dalla terribile aggressione a scapito della moglie, colpita dall'acido dopo averla precedentemente ferita con un coltello. In seguito all'incredibile gesto di follia e violenza, l'uomo sarebbe scappato con i due figli piccoli lasciando la moglie ferita nell'appartamento di viale Salinatore a Forlì dove si è consumata l'incredibile aggressione. La donna, una 37enne di origini albanesi, è stata prontamente condotta in ospedale dove è attualmente monitorata a vista ma le sue condizioni, come rivela Il Resto del Carlino nell'edizione di oggi online, non sarebbero per fortuna gravi, anche grazie al pronto intervento dei vicini di casa che hanno tentato subito di "lavare" la sostanza che il marito le aveva gettata in pieno viso, tentando anche di fermare l'aggressore che però si sarebbe dato alla fuga insieme ai due bambini. Sulla vicenda sono chiaramente in corso le indagini al fine di comprendere cosa abbia spinto il kosovaro ad agire in modo così spietato contro la moglie. Non si esclude che sia stata la gelosia o la volontà della donna ad interrompere una relazione divenuta troppo violenta, a far perdere la testa all'uomo che avrebbe così deciso di mettere a segno il suo gesto violento, intorno alle 11:30 di ieri mattina.

GETTA L'ACIDO CONTRO LA MOGLIE E SCAPPA CON I FIGLI MINORENNI

VERSO IL PRESUNTO AMANTE DELLA DONNA?

Prima si è accanito sul viso della moglie, colpendola e procurandole dei tagli con un coltello da cucina. Successivamente le avrebbe gettato dell'acido addosso, forse soda caustica, colpendola ancora una volta al viso. Nell'appartamento di Forlì dove ieri mattina si è consumata la violenza, è stato rinvenuto dagli inquirenti un flacone della sostanza ora al vaglio delle forze dell'ordine ma che potrebbe essere proprio quella impiegata contro la 37enne. La vittima è stata prontamente ricoverata presso l'ospedale della città, nel reparto di Medicina d’urgenza. Avrebbe riportato fratture multiple, ferite da taglio e ustioni di primo grado al volto, tutte provocate dal marito violento prima di darsi alla fuga. Stando alle indiscrezioni trapelate da fonti sanitarie, la donna non sarebbe in pericolo di vita ma andrebbe tenuta sotto osservazione. Il 43enne invece, avrebbe preso con sé i due figli minorenni, un maschio ed una femmina, e sarebbe quindi scappato a bordo della sua auto. Mentre lo stanno cercando, gli inquirenti ipotizzano che possa essersi diretto verso l'Astigiano dove vivrebbe colui che, sempre secondo il kosovaro, sarebbe l'amante della moglie. Sarebbe stata la stessa vittima ad indicare ai militari il pericolo che starebbe correndo anche l'altro uomo.

