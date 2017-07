INCIDENTE STRADALE/ Ss16, Vasto: auto si ribalta, 5 ragazzi in ospedale (oggi 23 luglio 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

La giornata di domenica è partita nel peggiore dei modi in seguito ad un incidente stradale avvenuto alle prime ore dell'alba nella provincia di Chieti, precisamente a pochi metri dal bivio per la stazione ferroviaria Porto di Vasto. A darne notizia questa mattina è il portale Zonalocale.it, che riporta quanto trapelato dalle prime dinamiche. Ad essere coinvolta nell'incidente sarebbe un'auto Mercedes che viaggiava sulla Statale 16 Nord quando si sarebbe ribaltata terminando la sua corsa in mezzo alla carreggiata. A bordo della vettura viaggiavano cinque giovani, rimasti tutti feriti. In seguito all'arrivo dei primi soccorsi, sarebbero stati quindi trasportati nel vicino Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina ma fortunatamente le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Oltre ai soccorritori del 118, sul posto dell'incidente sono giunti anche i militari dei Carabinieri di Vasto che hanno avviato tutte le procedure necessarie a ricostruire la dinamica dell'incidente che non vedrebbe coinvolti altri mezzi ma che al momento apparirebbe ancora poco chiaro. Gli stessi uomini dell'Arma si sono occupati di mettere in sicurezza il traffico.

INCIDENTE STRADALE: ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 LUGLIO 2017

FERMO, AUTO CONTRO ALBERO: FERITI DUE RAGAZZI

Quella appena iniziata è stata una domenica di sangue sulle strade italiane e che ha visto protagonisti, purtroppo, soprattutto giovanissimi. E' quanto emerge dal nuovo incidente stradale avvenuto a Fermo, in contrada Girola, intorno alle 3:00 del mattino e che ha coinvolto proprio due ragazzi fermani. Si tratta di un 28enne, alla guida di un'Audi A3, e di una 23enne che viaggiava al suo fianco, entrambi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo in seguito ai traumi riportati dall'incidente stradale autonomo. Ne dà notizia l'edizione online de Il Resto del Carlino sottolineando come le cause del sinistro siano ancora del tutto oscure. Ciò che si apprende, tuttavia, è la perdita di controllo del mezzo da parte del 28enne che nei pressi dello stabilimento NeroGiardini è andato fuori strada schiantandosi contro un albero. Dopo l'incidente sono giunti sul posto i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco di Fermo. Tra i due giovani, il più grave risulta essere proprio il 28enne, il quale dopo essere stato estratto dalle lamiere è stato condotto d'urgenza in pronto soccorso, mentre la ragazza avrebbe riportato ferite meno gravi. Sul sinistro sono in corso le indagini della polizia stradale di Ascoli Piceno.

