Previsioni Meteo/ Caldo torrido al Centrosud, temporali in Trentino: ma da domani… (oggi, 23 luglio 2017)

LE PREVISIONI DI OGGI: CALDO TORRIDO AL CENTROSUD

Caldo torrido, ancora, ed emergenza siccità nel Lazio che ovviamente non vede miglioramenti con il sole “atomico” anche per questa domenica 23 luglio dal forte sapore estivo. Prevalenza di caldo in tutta Italia, specie in Emilia Romagna e al Centrosud, investite ancora dall’Anticiclone africano che tiene lontano nuvole e temporali in quasi tutto lo Stivale. 40 gradi nelle estreme regioni meridionali e nelle due Isole maggiori; nel resto del Nord invece temperature più contenute intorno ai 30 gradi con punte di 32-33 in pianura, illustrano le previsioni del Meteo.it. A livello di condizioni del tempo per le prossime ore il sole rimarrà fisso per tutte le regioni d’Italia, escluso l’area del Nord-est dove Veneto ma soprattutto Trentino Alto Adige vengono attraversati da temporali e condizioni in peggioramento nelle prossime ore. Nel pomeriggio aumento delle precipitazioni sulle alpi venete e sul Trentino, con nuvolosità in aumento per l’arrivo della perturbazione atlantica di passaggio in Europa centrale, come possiamo evidenziare nel dettaglio nelle righe qui sotto.

DA DOMANI CALO TERMICO

Il caldo torrido di questa domenica vede per il nord le “ultime” ore prima di 48 ore di peggioramento per via di una perturbazione atlantica in transito in tutto il blocco centrale dell’Europa, con le piogge che da domani tornano al centronord anche con forte intensità. Come spiega Meteo.it nel suo ultimo bollettino, «il Centro Italia verrà coinvolto marginalmente con fenomeni più occasionali e localizzati. Alla fine di lunedì un nuovo impulso di aria fresca e instabile in arrivo dal Nord Europa raggiungerà l’Italia determinando una nuoca accentuazione dell’instabilità nel Nordest e poi martedì, scivolando verso sudest, anche al Centro e marginalmente al Sud». Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare invece la giornata di domani vedrà, dal punto di vista delle temperatura, le minime in flessione sulle aree alpine, sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Salgono invece per Liguria, Emilia e il resto del Centrosud, lasciando un caldo torrido in mezza Italia, quella meridionale, e una situazione di rinfrescata con anche qualche possibile disagio per grandine e temporali delle prossime ore al Nord.

