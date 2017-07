ROMA SENZ’ACQUA/ Siccità, ministero pronto a chiedere lo stato di calamità, Zingaretti: "E' una tragedia"

Lago di Bracciano (foto Wikipedia)

L'allarme siccità ha colpito anche Roma, dove nelle ultime ore il primo ad aver lanciato l'allarme parlando di vera "tragedia" è stato proprio Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio che senza mezzi termini ha annunciato: "Sta finendo l'acqua a Roma". Per questo la stessa Regione ha deciso di interrompere il prelievo dal lago di Bracciano, considerato una vera riserva idrica della Capitale. La situazione appare davvero preoccupante e ora il rischio sempre più concreto è che 1,5 milioni di cittadini romani resti senz'acqua, almeno per 8 ore al giorno. Dopo l'annuncio da parte del governatore del Lazio circa la sospensione dei prelievi di acqua potabile dal lago di Bracciano, la società Acea non l'avrebbe presa affatto bene al punto da avanzare una minaccia, come riporta Corriere.it: "Dal 28 luglio un milione e mezzo di romani avrà l’acqua razionata, con i rubinetti a secco per 8 ore al giorno". Ovviamente le polemiche non si sono fatte attendere facendo scendere in piazza la politica ed in particolare Pd e M5S, le forze che guidano la Regione Lazio e lo stesso Comune di Roma. Ad intervenire nella delicata questione, alla luce della grave situazione di siccità in atto, è stato anche Maurizio Martina, ministro della Politiche agricole, che come rivela l'agenzia di stampa Ansa ha commentato: "Siamo pronti a collaborare con le Regioni nel censimento dei danni e la verifica delle condizioni per dichiarare lo stato di eccezionale avversità atmosferica".

ROMA SENZ’ACQUA, ALLARME SICCITÀ: LE AZIONI DI REGIONE E ACEA

RISCHIO DANNO AMBIENTALE E DISAGIO CITTADINI

Sono due i maggiori rischi che emergono dalla mancanza di acqua a Roma che ha elevato al massimo il livello di siccità di questi giorni: il possibile danno ambientale legato al lago di Bracciano che rischia il totale prosciugamento da una parte ed il forte disagio per oltre un milione di cittadini romani. Lo ha sottolineato anche il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti commentando: "Il passaggio per il Lazio a una condizione di severità idrica alta permette di attivare sia le procedure a sostegno del settore agricolo che la concessione eventuale dello stato di emergenza da parte della Protezione Civile, su richiesta regionale". Zingaretti ha fatto sapere che il massimo di tempo a disposizione per cercare una soluzione che non lasci i cittadini in una situazione di incredibile disagio è parti a 7 giorni, e pertanto ha invitato tutti a non "chiudere gli occhi". "Il problema c'è ed è grave", ha aggiunto. A scendere in campo è stata anche il sindaco Virginia Raggi che ha giurato che "sarà fatto tutto il possibile per assicurare l'acqua ai cittadini, agli ospedali, ai vigili del fuoco, alle attività commerciali". Il suo augurio è che Regione e Acea possano trovare nell'immediato una soluzione condivisa per il bene di oltre un milione di cittadini romani.

