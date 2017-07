SCIOPERO TRENI 24 LUGLIO 2017/ Domani, Trenord, info e orari dell'agitazione

Sciopero Trenord lunedì 24 (foto LaPresse)

Si prospetta un lunedì difficile per i trasporti in Lombardia per lo sciopero annunciato da Trenord, indetto da diverse sigle sindacali, OO.SS. Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL, con i trasporti che resteranno fermi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con i veicoli della Trenord che potrebbero subire pesanti stop in tutto il territorio regionale. Come fascia di garanzia, i sindacati garantiscono la partenza dei treni fino a quelli che partiranno alle ore 9.01 e che hanno come orario d’arrivo previsto alle 10.00. Allo sciopero potrà aderire tutto il personale Trenord ma anche gli addetti all’assistenza dei clienti: a subire ritardi e cancellazioni potrà essere tutto il Regionale, Suburbano, Aeroportuale con la situazione che tornerà alla normalità dopo le ore 13, con lo sciopero che è stato fissato per sole 4 ore nella giornata di lunedì 24 luglio 2017.

LUNEDI' 24 LUGLIO SCIOPERO TRASPORTI TRENORD

L'AGITAZIONE DALLE ORE 9 ALLE ORE 13

Ci saranno come è comprensibile disagi anche per tutti coloro che dovranno usufruire dei servizi Trenord per raggiungere gli aeroporti. In sostituzione dei collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona" saranno approntati dei bus navetta, ma copriranno solo le seguenti tratte: "Luino - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Milano Cadorna". Nelle stazioni e ai capolinea saranno comunque diffuse delle comunicazioni in tempo reale per ridurre al massimo i disagi della clientela in una mattinata che si preannuncia comunque particolarmente difficile. Uno strumento importante per essere aggiornati in tempo reale sulle soppressioni delle varie linee sarà l’App Trenord scaricabile per tutti gli smartphone: gli utenti potranno così districarsi tra i vari annullamenti ed essere informati su eventuali linee alternative o sostitutive, anche se in alcuni casi il taxi rappresenterà l’unica alternativa valida.

