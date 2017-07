ATTRICE CADE DAL PALCO E MUORE/ Massa Carrara, Loredana Baldi precipita da 3 metri, in corso le indagini

Immagine di repertorio

Tragedia in Toscana dove l'attrice Loredana Baldi del Gruppo Folkloristico di Montignoso è morta dopo una rovinosa caduta dal palco durante una sua esibizione. Il dramma si è consumato lo scorso sabato, quando per motivi di sicurezza lo spettacolo in programma nel piccolo comune in provincia di Massa Carrara è stato spostato da Villa Schiff a piazza Paolini ignari del fatto che il vero pericolo fosse sul palco, non in platea. L'attrice 56enne sarebbe dovuta andare in scena con lo spettacolo "Amore alla Piazza", una commedia dialettale diretta da Maria Cristina Poggi. Lo spettacolo, tuttavia, è stato interrotto da un improvviso quanto terribile incidente che ha coinvolto proprio la commediante. La Baldi sarebbe caduta dal palco da un'altezza di circa tre metri morendo nel pomeriggio di ieri a causa della gravità dei traumi riportati.

ATTRICE CADE DAL PALCO E MUORE: VOLO DI 3 METRI

GRAVE TRAUMA TORACICO

Il sipario è calato sul palco allestito Montignoso dopo l'incidente che ha visto protagonista l'attrice Loredana Baldi, la quale a causa della caduta fatale, come riporta La Nazione nella sua edizione online, avrebbe subito un trauma toracico importante con conseguente ematoma. Dopo la caduta lo spettacolo è stato chiaramente interrotto e sono stati prontamente allertati i soccorritori giunti sul posto e che avrebbero portato la donna, in un primo momento presso l'ospedale Noa di Marina di Massa per poi trasferirla successivamente con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni, tuttavia, sin dal principio erano apparse disperate. Il decesso è avvenuto nella mattinata di domenica come conseguenza dei gravissimi traumi riportati dalla donna. Sul terribile incidente sono ora in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla rovinosa caduta ad una altezza piuttosto elevata e che è costata la vita alla sfortunata attrice. Per tale ragione, in attesa di ricostruire le dinamiche dell'episodio incredibile, il palco è stato posto sotto sequestro per permettere tutti gli accertamenti del caso.

© Riproduzione Riservata.