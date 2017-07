Attacco al McDonald’s di Sciaffusa/ Video, Svizzera: armato di motosega contro la folla (ultime notizie)

Attacco al McDonald's di Sciaffusa, Svizzera (Twitter)

Pericolo in centro di Sciaffusa dove qualche istante fa un uomo armato di motosega si sarebbe introdotto nel McDonald’s della città vecchia, in pieno centro, seminando il panico e purtroppo riuscendo a colpire anche alcune persone che stavano scappando. L’attacco di cui ancora non si sa se di natura terroristica, ha prodotto ovviamente il panico in tutto il centro della bella cittadina svizzera di Sciaffusa (Schaffhausen in Svizzera), con le forze dell’ordine che hanno immediatamente blindato tutti gli accessi cercando di braccare l’uomo dato in fuga. Sarebbero 5 i feriti di cui molto gravi dopo l’azione folle, pare con una motosega, come riportano le prime agenzie internazionali. Due elicotteri stanno sorvolando il centro della cittadina a nord della Svizzera, ma finora l’uomo non è stato trovato.

ATTACCO CON MOTOSEGA AL MCDONALD IN SVIZZERA: SCIAFFUSA, VIDEO E ULTIME NOTIZIE

I PRIMI TESTIMONI

Ancora ovviamente non si può dire se l’attacco in pieno centro di Sciaffusa sia da considerarsi un attentato terroristico o forse più un’azione singola di un pazzo che ha fatto irruzione in orario di pranzo nel famoso fast food internazionale. Come riporta l’Ansa, un testimone ha parlato nei primissimi momenti concitati dopo l’attacco spiegando di aver visto un uomo armato di motosega camminare per le strade del centro, vicino alla stazione dei treni. Ad un certo punto è entrato nel McDonald’s e ha ferito i primi passanti che capitavano: l’attacco è avvenuto al numero 19 di via Vorstadt, in centro città vecchia di Sciaffusa. L’operazione delle forze di polizia è in corso, ma al momento non sono stati emessi bollettini di allarme terrorismo e sono tutti invitati alla calma: «Al momento non sappiamo esattamente cosa sia successo» ha spiegato in un’intervista con la tv locale SRF, Cindy Bear, portavoce della polizia svizzera.

Imágenes de la zona donde se ha producido el ataque en #Schaffhausen #Suiza. Atacante sin identificar @amjad_amjo pic.twitter.com/tI5EreQCpB — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 24 luglio 2017

