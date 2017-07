CHARLIE GARD/ Ultime notizie: Alta Corte, oggi l’udienza decisiva per il futuro del bimbo

Charlie Gard

Siamo alla vigilia della sentenza per la drammatica vicenda di Charlie Gard, con lì’Alta Corte di Londra che si riunisce già oggi anche se le decisioni e la parola finale del giudice Nicholas Francis dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Tutto in 48 ore, dopo che la vicenda trascinata per mesi tra tribunali, attacchi, appelli, minacce assurde di morte contro il personale del GOSH, ma anche gesti di forte carica simbolica; ha fatto conoscere al mondo intero la storia di questo piccolo grande “lottatore” inglese. La sua vita è degna di essere vissuta a prescindere o l’unica scelta dignitosa è la morte? Le cure sperimentali possono ancora incidere? La richiesta dei genitori di trasferirlo negli Usa è da bocciare o da accogliere? A tutte queste domande la Corte londinese dovrà dare una risposta, con le fonti Uk che danno per i medici del GOSH speranze pari allo 0% per il piccolo Charlie. Di contro, il medico malato di Sla Mario Melazzini testimonia uno “sguardo diverso” e alternativo a tutta l’intera vicenda giuridica e politica legata a quel piccolo Charlie, affetto dalla grave malattia mitocondriale.

CHARLIE GARD: ULTIME NOTIZIE, DOMANI LA SENTENZA FINALE

GOSH, GLI ESAMI NON “VANNO”

Le ultime notizie di queste ore dall’Inghilterra segnalano ancora molte tensioni, specie dopo quanto avvenuto tra venerdì e sabato nella riunione tecnica all’Alta Corte di Londra con lo scontro, l’ennesimo, tra i legali del Great Ormond Street Hospital e i genitori di Charlie Gard. Viene tutto innescato dalle parole del legale Katie Gollop che segue gli interessi del GOSH, quando in riunione tecnica afferma «l’ultimo esame clinico ha un esito molto triste». Papà Chris e mamma Connie si ribellano a queste parole, con varie rimostranze contro la Corte per quelle parole arrivate a livello pubblico senza ancora che la famiglia avesse potuto visionare i protocolli con gli esiti degli esami clinici. «Lei è malvagia!», è stato gridato dal padre di Charlie Gard contro l’avvocato Gollop che ha dovuto poi fare un passo indietro chiedendo scusa alla famiglia Gard e alla stessa Corte, «Mi dispiace molto, non intendevo provocare sconvolgimenti». Il referto era arrivato prima dell’udienza in mano ai Gard e quelle parole dell’avvocato GOSH non sono affatto piaciute, oltre che essere in contrasto con quanto pare abbia refertato il dottor Michio Hirano negli ultimi esami tecnici. Lo scontro è ancora aperto e le prossime ore di udienza definitiva si apprestano ad essere letteralmente infuocati.

MELAZZINI, “DIPENDENTE DAGLI ALTRI MA NON DALLA MALATTIA”

Con un lungo editoriale sull’Avvenire di venerdì scorso il medico Mario Melazzini, affetto da grave forma di Sla, ha voluto in qualche modo dare il suo personale contributo sia come medico esperto che come semplice persona malata e bisognosa esattamente come Charlie di affetto e vita. «La mia è una vicinanza umana: da persona che convive con la Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia rara neurodegenerativa, e che ogni giorno ha bisogno di assistenza per compiere qualsiasi atto quotidiano», scrive Melazzini, già alla guida dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). «Ma pur essendo così "dipendente" dall’altro, prigioniero di un corpo che non risponde più alla mia volontà, ho deciso di non essere "dipendente" dalla malattia. E sfido da diversi anni l’«inguaribilità» della malattia anteponendo con forza quella della «curabilità» della stessa. Perché ne sono fermamente convinto anch’io: «inguaribile» non è sinonimo di «incurabile», e questo determina uno "sguardo" diverso rispetto alla persona malata e al suo percorso di vita», afferma con forza Melazzini nella sua disamina sul caso Gard. Secondo il professore affetto di Sla di fronte alla speranza, al diritto di vita di un bimbo di 10 mesi, se pur legata a una macchina, al desiderio di due genitori di curare il proprio figlio, «si può accettare il parere espresso dai medici e dai giudici di "staccare la spina"? E quanti Charlie ci sono nelle nostre quotidianità?». È con queste domande che il mondo intero oggi si appresta ad attendere le novità, per una volta definitive, sulla drammatica vicenda del piccolo grande Charlie Gard.

