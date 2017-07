Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti! (conc 36/2017)

VinciCasa, il concorso di Win for Life

La nuova formula del VinciCasa, il concorso di Win for Life, continua ad appassionare, ma il contatore delle vincite è ancora bloccato. Tutto può cambiare con l'estrazione di stasera: l'aver reso questo appuntamento quotidiano garantisce più occasioni di vincita per gli appassionati di questo gioco. Cosa è cambiato rispetto all'edizione precedente di VinciCasa? I numeri da giocare sono sempre 5 su 40, ma indovinandoli si vince una casa più 200mila euro subito. Prima, invece, la somma vinta veniva ripartita tra quella utilizzabile per l'operazione immobiliare e l'altra da usare per qualsiasi spesa. L'altra novità ve l'abbiamo già anticipata: c'è un'estrazione ogni giorno, alle 20, quindi se l'assalto non va in porto può essere rimandato al giorno successivo. La sostanza però non è cambiata: perché si continua a vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti della combinazione fortunata. Ieri, ad esempio, i quattro che hanno realizzato il 4 hanno incassato 344,64 euro ciascuno. Certamente l'entità di questa vincita non è paragonabile a quella che si otterrebbe realizzando il 5, ma è comunque un importo che può fare comodo. L'ultima grande vincita del VinciCasa invece risale al 21 giugno, quando i numeri vincenti sono stati indovinati a Caserta. Il fortunato vincitore a quest'ora potrebbe essere impegnato nella ricerca della sua... Reggia. Si hanno infatti due anni di tempo a disposizione per scegliere dove acquistare casa (o una villa) su tutto il territorio italiano. Potreste anche abbinarci un garage o un terreno. Valutate bene le vostre esigenze per avere le idee già chiare in caso di vincita. Questi discorsi non sono mai prematuri, ve lo assicuriamo! Prima di concentrarci sull'estrazione di oggi di VinciCasa, ricapitoliamo quando è accaduto ieri. La combinazione fortunata del concorso numero 35 è stata: 7-22-26-32-33. Il concorso speciale di Win for Life torna quindi anche oggi, ma speriamo anche tornino le vittorie importanti. E allora buona fortuna!

VINCICASA, I NUMERI VINCENTI DI OGGI

