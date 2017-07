FILMANO IL DISABILE CHE AFFOGA/ Video, “scemo non dovevi entrare!”, l'uomo muore e i ragazzi non sono punibili

America in shock: filmano disabile mentre annega (Pixabay)

Lo guardano, lo filmano, lo insultano e poi commentano la sua morte: l’orrore arriva non in un campo di guerra in Medioriente, ma nella ricca e tranquilla Florida e i protagonisti sono un disabile in cerca di aiuto mentre sta annegando e 5 minorenni che non solo non intervengono per aiutarlo, ma lo filmano insultandolo e ridendo di lui. L’orribile fatto viene reso pubblico dal Corriere della Sera ma riguarda alcune settimane fai, quando il 32enne Jamel Dunn, disabile psichico, chiedeva una mano mentre stava annegando nel piccolo bacino d’acqua a Cocoa. I 5 ragazzi presenti per caso sul luogo della strage non intervengono, ridono e filmano il tutto, postando sugli immancabili social qualche ora dopo. Ma udite udite, restano impuniti: sono scappati forse? Sono protetti da qualche “potente” di troppo? Nulla di tutto questo, semplicemente in Florida non esiste la legge sull’omissione di soccorso. L’ordinamento dello Stato Federale nella zona meridionale degli Stati Uniti prevede infatti che nessun cittadino è obbligato dalla legge a dare aiuto o prestare soccorso quando qualcuno è in difficoltà come il povero Jamel, e così il ragazzo è morto annegato nell’orrore di una scena vista in diretta che fa impressione.

MINORENNI GUARDANO E FILMANO IL DISABILE MENTRE ANNEGA

AMERICA SOTTO SHOCK

«Questo non porterà in alcun modo alla giustizia - ha detto il sindaco di Cocoa, Henry Parrish III - ma è già un inizio. Siamo tutti sconvolti»: il sindaco si riferisce al fatto che i ragazzini, in cinque tutti compresi tra i 14 e i 16 anni, sono solo indagati per non aver informato le autorità della morte in diretta a cui hanno assistito. Ma se la caveranno visto che la Florida non prevede reati in questo caso: «oh guarda che muori così!», gridano nel video che ha shoccato l’America in questi giorni i cinque ragazzini, tra le risate e le urla verso quell’uomo che viene lasciato così di fronte alla morte senza alcun puro istinto umano di solidarietà e sostegno. È tutto normale, un fatto come un altro, che viene filmato per poter far conoscere a tutti quel momento “esaltante”: mentre Dunn chiedeva aiuto avevano già cominciato a insultarlo: «Non dovevi entrare…Oh, è morto», l' ultima frase dei ragazzi, prima di lasciare il parco senza dire niente. Forse questo fatto servirà per far smuovere qualcosa a livello giuridico, ma il dramma umano resta intatto: l’emozione del like, la “forza” della compagnia che si erge a semplici spettatori di un spettacolo, appunto, come un altro. L’orrore purtroppo è dietro l’angolo, e non possiamo fare finta che accada solo in teatri di guerra o zone ad alto rischio di criminalità minorile…

© Riproduzione Riservata.