INCENDIO ALLA FIAT DI TERMOLI/ Video, stabilimento evacuato: le fiamme si avvicinano alla centrale elettrica

Incendio alla Fiat di Termoli: il video

Un vasto incendio è divampato a Termoli: fiamme tra le sterpaglie del Nucleo Industriale, quindi è stato deciso di far evacuare parzialmente lo stabilimento della Fiat. Una tensostruttura in plastica, contenente materiale non produttivo, è andata a fuoco, poi le fiamme si sono propagate rapidamente, al punto tale da lambire molte aziende del polo Valle Biferno. Questo è tra i vari roghi quello più pericoloso: oltre al capannone, sarebbero andati a fuoco anche due rimorchi che erano parcheggiati nell'area, facendo levare una nube di fumo arrivata in città e al mare. Le fiamme comunque non hanno coinvolto solo lo stabilimento della Fiat, ma anche il vicino magazzino dell'Albassan, la ditta che si occupa delle polizie all'interno dello stesso stabilimento. La situazione è preoccupante, anche perché le temperature altissime e il vento non agevolano il lavoro dei soccorritori.

INCENDIO ALLA FIAT DI TERMOLI: VIDEO E ULTIME NOTIZIE

SITUAZIONE PREOCCUPANTE: FIAMME VICINO ALLA CENTRALE ELETTRICA

Le fiamme divamapte a Termoli si sono avvicinate addirittura vicino alla centrale elettrica e alla stessa Turbogas all'interno della Fiat, dove è stata fermata la linea di produzione perché era necessario togliere la corrente, poi è stato dato l'ordine di evacuare lo stabilimento. Tutti i dipendenti, come riportato da Il Giornale del Molise, hanno lasciato le loro postazioni e si sono riuniti nel punto di raccolta predisposto dal piano di sicurezza all'interno della struttura. La direzione ha poi autorizzato i dipendenti ad andare via. Non ci sono feriti. All'interno del capannone ci sono anche i nuovi macchinari che dovevano essere installati ad agosto per implementare la linea. È stata anche chiusa la SS87, all'altezza dello svincolo del'A14. L'autostrada invece è chiusa per circa 20 chilometri in entrambe le direzioni tra Vasto Sud (Chieti) e Poggio Imperiale (Foggia) a causa del fumo prodotto dall'incendio e da altri roghi.

