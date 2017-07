INCIDENTE STRADALE/ A14, camion di frutta a fuoco: chiuso tratto Loreto-Civitanova (oggi 24 luglio 2017)

Incidente stradale, ultime notizie (Foto: LaPresse)

Un incidente stradale ha provocato un incendio sull'autostrada A14. Le fiamme hanno interessato un camion di frutta, che in seguito all'incidente ha occupato la corsa sud dell'autostrada. Sulla strada si è riversato il carico, costituito da frutta, e poi a causa dell'incidente il mezzo pesante ha cominciato a prendere fuoco. Il tratto tra Loreto e Civitanova, in direzione Pescara, è stato chiuso al traffico dalle 5 di questa mattina per favore l'intervento dei soccorsi, ma un'ora fa risultava ancora bloccato con due chilometri di coda verso Pescara. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenute le pattuglie della polizia Stradale, i Vigili del fuoco, sanitari, meccanici e personale della Direzione 7° Tronco di Pescara. Chi proviene da Bologna verso Pescara, come riportato da Il Resto del Carlino, deve uscire a Loreto e poi può percorrere la strada statale 16 Adriatica verso Civitanova, da dove può rientrare in autostrada.

INCIDENTE STRADALE: ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 LUGLIO 2017

CERDA E MILANO, MORTI UN 21ENNE E UN MOTOCICLISTA

Un tragico incidente stradale si è verificato alla periferia di Milano, in via Diomede. Un 21enne, in sella al scuooter, ha perso il controllo del ciclomotore e si è schiantato contro un albero. Questa la prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale in merito all'incidente avvenuto la notte scorsa, verso le 2 circa. Il ragazzo è morto poco dopo l'urto, secondo quanto riportato da Il Giornale. Ha perso la vita anche il motociclista coinvolto ieri sera in un tragico incidente vicino alla stazione a Cerda. Anche lui ha perso il controllo del mezzo che stava guidando per cause ancora da accertare: l'impatto con il guardrail della strada Statale 113 è stato fatale al 20enne, che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e due ambulanze del 118, ma non c'è stato nulla da fare per il motociclista. La polizia municipale si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, ma provocato disagi al traffico.

