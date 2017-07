MELANIA CAPITAN SI È SUICIDATA/ La cacciatrice era stata minacciata su Facebook: offese anche dopo la morte

La cacciatrice Melania Capitan si è suicidata

La caccia era la grande passione di Melania Capitan, ma insieme al successo erano arrivate tante critiche. Non sarebbero state queste a spingerla a togliersi la vita mercoledì scorso. La prima ipotesi è stata quella del suicidio, perché la ventisettenne catalana ha lasciato un messaggio d'addio con le ragioni del suo tragico gesto nel suo appartamento, dove è stato trovato il corpo. I motivi non sono stati resi pubblici dalla sua famiglia, ma pare che non siano legati appunto alla sua attività di cacciatrice e alle critiche piovutegli addosso sui social network dai cosiddetti "haters". Un amico ai media spagnoli ha fatto riferimento a problemi personali. Melania Capitan vantava circa 36mila follower su Facebook, oltre ottomila su Instragram. Sui social condivideva le foto che parlavano della sua passione, trasmessagli da suo padre, ma per questo è finita nel mirino delle critiche.

OFFESE SU FACEBOOK ANCHE DOPO LA SUA MORTE

I toni non sono cambiati dopo la notizia della sua morte: c'è chi si è dispiaciuto per il suicidio, altri invece hanno continuato a criticarla, animalisti e non. «Hai fatto un favore all'umanità. Addio» e «Ringrazio Dio che ti sei uccisa, è stata l'unica cosa buona che hai fatto nella tua vita» sono alcuni dei durissimi messaggi comparsi sulle sue pagine social. Proprio il fucile con il quale andava a caccia è stato lo strumento con il quale si è tolta la vita.

Sulla drammatica vicenda è intervenuto anche l'avvocato Santiago Ballesteros, che si è occupato delle minacce ricevute da Melania Capitan. «L'anno scorso trovò il coraggio di denunciare alcune molestie subite su Internet: aveva ricevuto più di 3.000 commenti offensivi su Facebook con l'unico scopo di intimidire», ha raccontato ai microfoni di El Mundo. Denunce cadute nel vuoto, perché non si riuscì a determinare l'autorevolezza e la paternità dei commenti. La cacciatrice lasciò perdere, mercoledì scorso poi la decisione di togliersi la vita.

