Madonna Medjugorje/ Messaggio del 25 luglio 2017: l’attesa per le parole di Maria ai veggenti

Il messaggio della Madonna di Medjugorje (LaPresse)

Si attende anche per domani, 25 del mese, il messaggio della Madonna di Medjugorje rivolto a tutti i fedeli e pellegrini che da anni seguono le parole e gli inviti della Madre di Dio tramite l’incontro con i veggenti bosniaci nella piccola cittadina di Medjugorje. Nel messaggio uscito esattamente un mese fa, lo scorso 25 giugno 2017, la Madonna aveva chiesto una costante e perseverante preghiera per riscoprire il cuore della fede come “speranza nella vita eterna”. Proprio per questo motivo in questi giorni a Vicenza alcuni fedeli hanno chiesto di organizzare una veglia di preghiera nel Santuario bosniaco per chiedere alla Madonna il miracolo per quel 18enne giovane speranza dell’hockey nazionale (Simone Carraro) ricoverato nell’ospedale Borgo Trento di Verona in terapia intensiva in seguito ad una caduta banalissima la scorsa settimana per cui rischia addirittura la paralisi totale degli arti inferiori. La notizia ha scosso talmente tanto che è stato chiesto dalla famiglia e da alcuni amici una veglia di preghiera per alcuni giorni proprio alla Madonna di Medjugorje in modo da ottenere una possibile guarigione per un giovanissimo 18enne innocente.

MADONNA DI MEDJUGORJE, IL MESSAGGIO DEL 25 LUGLIO 2017

IL MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO A MIRJANA

In attesa del messaggio di domani, 25 luglio, la Madonna di Medjugorje ha rilasciato un altro messaggio questa volta alla veggente Mirjana, giunto lo scorso 2 luglio: riguarda di fatto l’ultimo messaggio apparso dalla Madre di Dio in queste ultime settimane, con numerose veglie e novene che hanno di fatto preparato l’arrivo del nuovo messaggio previsto per la serata di domani. A Mirjiana la Madonna ha chiesto di diffondere una ulteriore richiesta di preghiera, tutta incentrata di quell’amore misericordioso del Signore Gesù, “vero fulcro della nostra fede”. Ecco il messaggio integrale: «Cari figli grazie perché rispondete alle mie chiamate e perché vi radunate qui attorno a me, la vostra Madre Celeste. So che pensate a me con amore e speranza. Anch’io provo amore verso tutti voi, come ne prova anche il mio dilettissimo Figlio che, nel suo amore misericordioso, mi invia a voi sempre di nuovo. Lui,che era uomo ed è Dio, uno e trino; lui, che ha sofferto a causa vostra sia nel corpo che nell’anima. Lui che si è fatto Pane per nutrire le vostre anime e così le salva. Figli miei, vi insegno come essere degni del suo amore, a rivolgere i vostri pensieri a lui, a vivere mio Figlio. Apostoli del mio amore, vi circondo col mio manto perché, come Madre, desidero proteggervi. Vi prego: pregate per il mondo intero. Il mio Cuore soffre. I peccati si moltiplicano, sono troppo numerosi».

Nella seconda parte l’appello accorato e rivolto a tutti i fedeli e pellegrini: «con l’aiuto di voi — che siete umili, modesti, ricolmi d’amore, nascosti e santi — il mio Cuore trionferà. Amate mio Figlio al di sopra di tutto ed il mondo intero per mezzo di lui. Non dovete mai dimenticare che ogni vostro fratello porta in sé qualcosa di prezioso: l’anima. Perciò, figli miei, amate tutti coloro che non conoscono mio Figlio affinché, per mezzo della preghiera e dell’amore che viene dalla preghiera, diventino migliori; affinché la bontà possa trionfare in loro, affinché le loro anime si salvino ed abbiano la vita eterna. Apostoli miei, figli miei, mio Figlio vi ha detto di amarvi gli uni gli altri. Ciò sia scritto nei vostri cuori e, con la preghiera, cercate di vivere questo amore. Vi ringrazio!».

