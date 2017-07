Santa Cristina/ Santo del giorno, il 24 luglio si celebra la patrona di Bolsena

Santo del giorno: Santa Cristina

LE ORIGINI DELLA SANTA

Cristina nasce nel III secolo dopo Cristo. Non si conoscono esattamente il giorno esatto della sua venuta al mondo e neppure il luogo in cui tutto ciò avvenne. La famiglia della futura Santa ha delle origini aristocratiche. Il padre della fanciulla si chiama Urbano. Quest'ultimo fa il militare, infatti è un ufficiale dell'Imperatore di Roma. Ad un certo punto, Cristina, alla tenera età di undici anni, prende una decisione importante. La bambina allora sceglie di diventare una seguace della religione cristiana. Il padre Urbano quindi fa rinchiudere la figlia in una torre, insieme con dodici ancelle. L'ufficiale tenta di convincere Cristina a rigettare la sua nuova fede. La giovane però è molto caparbia e rimane fedele al suo credo in Cristo. Dopo questa decisione della figlia, Urbano la picchia selvaggiamente e la fa rinchiudere in un carcere. Durante la sua prigionia, Cristina viene torturata e sottoposta a degli atroci supplizi. La fanciulla sopravvive alle violenze, grazie anche all'aiuto di tre angeli, che puntualmente, dopo ogni tortura, la guariscono miracolosamente. Un giorno Cristina viene buttata in un lago con una pietra al collo, ma si salva, perchè gli angeli la salvano di nuovo. Alla fine, la giovane muore nel IV secolo dopo Cristo, colpita da due colpi di lancia. Dopo la sua scomparsa è stata nominata Santa dalla Chiesa Cattolica. La sua ricorrenza ricade ogni anno il 24 luglio.

FESTE E SAGRE

Santa Cristina è la Patrona di Bolsena. In questo paese, il 24 Luglio di ogni anno, per la festa patronale, la statua di Santa Cristina viene portata in processione dalla Chiesa del Santissimo Salvatore alla basilica a lei dedicata. Al corteo partecipano moltissimi fedeli, inoltre lungo il percorso, toccato dalla processione, vengono rappresentate diverse scene sui supplizi patiti dalla Patrona. Successivamente si celebra una messa nella Chiesa di Santa Cristina, in cui vengono ricordati i diversi miracoli, che permisero alla ragazza di sopravvivere alle torture che dovette subire, prima di morire. A Bolsena, il 24 Luglio, ci sono varie sagre, in cui si dà la possibilità ai visitatori di poter mangiare alcune prelibatezze locali, come gli spaghetti alla ricotta e i dolci alle nocciole. La festa di Santa Cristina infine si conclude con lo scoppio dei fuochi d'artificio nei pressi del lago di Bolsena.

GLI ALTRI SANTI DI OGGI

Oltre a Santa Cristina, il 24 Luglio si celebrano: San Fantino il Vecchio, San Declano, San Vittorino di Amiterno e i Santi Magi d'Oriente. I Beati del giorno 24 Luglio invece sono: Giovanni Tavelli, Ludovica di Savoia e Mercedes Prat.

