Sciopero Treni 24 luglio/ Oggi ultime notizie, Trenord: info e orari protesta per la sicurezza dei dipendenti

Si apre un nuovo lunedì di complessa situazione in Lombardia per lo sciopero dei treni Trenord indetto dalle principali sigle sindacali nazionali a favore di una maggiore sicurezza per tutti i dipendenti Trenord, in solidarietà con il controllore aggredito nei giorni scorsi sulla tratta Milano-Piacenza. Dalle ore 9 fino alle ore 13 sono gli orari in cui il personale di Trenord incrocerà le braccia: le sigle coinvolte sono OO.SS. Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL, con effetti sul traffico trasporti ferroviari che dovrebbe essere assai ingente, prevista l’alta partecipazione per via del motivo pronunciato. Come fascia di garanzia, i sindacati - ecco le motivazioni e proteste - garantiscono la partenza dei treni fino a quelli che partiranno alle ore 9.01 e che hanno come orario d’arrivo previsto alle 10.00. Allo sciopero potrà aderire tutto il personale Trenord ma anche gli addetti all’assistenza dei clienti: ritardi e possibili cancellazioni anche per il trasporto Suburbano, Regionale e Aeroportuale, tutti in normalità solo dopo le ore 13.

SCIOPERO TRENI TRENORD: OGGI 24 LUGLIO 2017, ULTIME NOTIZIE

LE PROTESTE DEI SINDACATI

La protesta dei sindacati generali non “promette” nulla di buono per gli utenti che oggi su Trenord troveranno notevoli disagi per lo sciopero treni indetto negli ultimi giorni: con i principali sindacati in sciopero le gestione del traffico ferroviario lombardo questa mattina è messa in seria “complessità” e difficoltà. «L'aggressione è l'ultima di una serie di episodi che ha coinvolto tre ferrovieri. Siamo in presenza di episodi che in Lombardia sono più che raddoppiati negli ultimi due anni. Quello delle aggressioni sui treni, sta assumendo connotati di un vero allarme sociale, che preoccupa fortemente i passeggeri», sottolineano i sindacati in una nota a commento dello sciopero treni di domani. L'astensione dal lavoro è stata decisa per ricordare a Regione Lombardia che gli interventi annunciati «rispetto all'implementazione del servizio di vigilanza a bordo treno sono stati disattesi'' e inoltre 'non è stata attivata nessuna videosorveglianza sui convogli ferroviari», conclude la nota.

