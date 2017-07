TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Toscana, sisma M 0.9 a Firenze (24 luglio 2017)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (Foto: LaPresse)

TOSCANA, SCOSSA DI 0.9 M IN PROVINCIA DI FIRENZE

Per ora si regista una sola scossa di terremoto dopo la mezzanotte in Italia. È avvenuta oggi, lunedì 24 luglio 2017, alle 1.01 in Toscana. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è stato di magnitudo 0.9 sulla scala Richter, quindi di lievissima entità. L'epicentro è stato localizzato vicino a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, ma sono state fornite anche le coordinate precise: latitudine 43.61, longitudine 11 e ipocentro attestato a 10 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro sono: Montespertoli (FI), Certaldo (FI), Gambassi Terme (FI), Montaione (FI), Empoli (FI), Montelupo Fiorentino (FI), San Miniato (PI), Capraia e Limite (FI), Tavarnelle Val di Pesa (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), Barberino Val d'Elsa (FI), San Gimignano (SI), Palaia (PI), Cerreto Guidi (FI), Lastra a Signa (FI) e Poggibonsi (SI).

LOMBARDIA, SCOSSA DI 2.5 M IN PROVINCIA DI BRESCIA

Non è solo il Centro Italia a tremare: una scossa di terremoto è avvenuta anche in provincia di Brescia. Il sisma è stato segnalato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 20.07 di ieri. Per fortuna la scossa non è stata di forte intensità: la magnitudo è di 2.5 sulla scala Richter. La situazione è tenuta dunque sotto controllo. L'epicentro del terremoto comunque è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45.6, longitudine 10.39 e ad una profondità di 4 chilometri. Il Comune più vicino all'epicentro del sisma è quello di Vallio Terme, ma si segnalano anche entro i dieci chilometri: Gavardo, Serle, Paitone, Nuvolento, Villanuova sul Clisi, Prevalle, Caino, Odolo, Muscoline, Agnosine, Nuvolera, Sabbio Chiese, Calvagese della Riviera, Botticino, Preseglie, Nave, Roè Volciano, Barghe, Bedizzole, Bione, Puegnago sul Garda, Mazzano, Vobarno e Polpenazze del Garda.

