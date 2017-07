TESORI NAZISTI/ Scoperto il relitto della SS Minden al largo dell'Islanda: ecco cosa trasportava

Adolf Hitler

Si è sempre fantasticato della fuga di gerarchi nazisti in Sudamerica, specie in Argentina, al momento del crollo del Terzo Reich, e in realtà qualcuno ci provò veramente. Pochi hanno però indagato per quali motivi la Germania nazista godesse di così buoni rapporti con un paese dall'altra parte del mondo e così diverso. L'Argentina sin dall'inizio del secolo fu uno dei paesi ad accogliere il maggior flusso di migranti europei, soprattutto italiani, ma anche tedeschi. Per questo motivo ancor prima che Hitler prendesse il potere a casa sua, a Buenos Aires era già stato aperto un dubbio ufficio che di fatto era stato appositamente aperto dai nazisti per permettere contatti con i tedeschi emigrati che nel frattempo avevano fatto fortuna e raccogliere fondi per il nascente movimento hitleriano. Nacque così in Argentina una filiale del partito nazista, la Nazi Landesgruppe Argentinien.





Nel 1937 il gruppo nazista argentino era, per numero di appartenenti, il quarto partito nazista del mondo, dopo Brasile, Olanda e Austria. Nacquero all'interno del paese vere e proprie comunità di tedeschi filo nazisti, delle cittadine a maggioranza tedesca e durante la guerra venne costruito un intera città residenziale per accogliere in caso di fuga i gerarchi nazisti, ancora esistente nella giungla del paese. Un ulteriore prova di questo legame sotterraneo è emersa recentemente, quando alcuni "cacciatori di tesori" inglesi hanno scoperto al largo dell'Islanda i resti della SS Minden, una nave nazista che era partita dal Brasile carica di oro il 6 settembre 1939. Individuata dalla flotta inglese, Hitler diede l'ordine di autoaffondarsi, facendo perdere il ricco tesoro che doveva finanziare i gerarchi e i soldati tedeschi.

Al momento i cercatori non hanno trovato il favoleggiato oro, ma solo oggetti interessanti dal punto di vista storico. Manca poi il permesso del governo islandese per fare le rierche e di rimanere nelle acque territoriali del paese. Come il famoso treno carico di oro sparito alla fine della guerra e che sembrava essere stato scoperto due anni fa in una galleria polacca, anche il tesoro della nave nazista rischia di rimanere una leggenda.

© Riproduzione Riservata.