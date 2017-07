AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incendio, chiusa la Pontecorvo Cassino (25 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico (foto LaPresse)

CHIUSA LA PONTECORVO-CASSINO

La situazione degli incendi continua a tenere banco sulle autostrade di tutta Italia. Dopo la chiusura dell’autostrada A14 nei pressi di Termoli, che ha portato alla chiusura dello stabilimento FIAT, un nuovo incendio è stato segnalato in Ciociaria e ha portato alla chiusura dell’autostrada Pontecorvo-Cassino: si attendono ulteriori notizie per comprendere l’entità dell’incendio e valutare se la chiusura potrà essere prolungata o se ulteriori tratti della strada potranno essere soggetti a sbarramenti. Chiusa anche la Candela-Vallata e la Candela-Lacedonia sull’autostrada Napoli-Canosa: nello specifico tratto Chiuso tra Candela e Vallata fino alle 06:00 del 25/07/2017 per lavori con entrata consigliata verso Napoli: Vallata. Gli stessi disagi sulla Napoli-Canosa si fanno registrare sulla Baiano-Tufino. Da segnalare appena dopo le 23:00 di lunedì 24 luglio traffico Rallentato tra Bivio A1-Variante e Badia per Materiali dispersi, si attendono le squadre per lo sgombero della strada.

CHIUSA L'USCITA DI CAPODICHINO

In nottata potrebbero esserci disagi per tutti coloro che dovranno utilizzare l’aeroporto a Napoli, visto che fino alle ore 6:00 del mattino di martedì 25 luglio 2017 sarà chiusa l’uscita di Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Secondigliano-Aeroporto su Tangenziale Napoli. In Emilia Romagna in direzione Milano Fidenza in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 25/07/2017 verso Milano per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Fiorenzuola. Chiusa anche l’uscita di Fidenza fino alle 06:00 del 25/07/2017 provenendo da Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma. Durante la notte dunque andranno valutate strade alternative per chi viaggia su questi tratti autostradali, con particolare attenzione sulle strade della Campania. A Milano chiuso al traffico Bivio A4 Trieste fino alle 05:00 del 25/07/2017 provenendo da Viale Certosa verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia : Accesso Nord-est Fiera Milano su Raccordo A8-Fiera Milano. Uscita consigliata provenendo da Viale Certosa: Accesso Nord-est Fiera Milano su Raccordo A8-Fiera Milano.

